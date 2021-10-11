%22 indirimle başvuran tapusunu alacak! TOKİ duyurdu: 19 Ekim'e kadar vaktiniz var!

%22 indirimle başvuran tapusunu alacak! TOKİ indirim kampanyasını duyurdu. Önceki haftalarda borcunu ödeyip erkenden tapusunu almak isteyenleri ilgilendiren bir açıklama yapılmıştı. Bu doğrultuda da yılın ikinci indirim kampanyası 21 Eylül'de başladı ve 19 Ekim tarihinde sona erecek. Konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim sağlanacak. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler bankalarda konut kredisi çekip ödeme yapabilecek.

TOKİ'DEN YILIN İKİNCİ İNDİRİM KAMPANYASI

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi 21 Eylül'de başladı. Bu yıl ikincisi yapılacak kampanyada indirim oranı %22 olarak belirlendi.