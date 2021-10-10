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    SSK ve Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiriyor: Emekli maaşına 3’lü hesap! 2000 yılı öncesinde yüksek kazançla...

    Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. Çalışılan dönem için 3 ayrı hesap yapılıyor. Özellikle 2000 yılı öncesinde yüksek kazançla daha fazla çalışanlar avantajlı oluyor...

    Emekli maaşına 3’lü hesap

    Her çalışanın hayali yüksek aylıkla emekli olmak. Emekli maaşları hesaplanırken 3 ayrı döneme bakılıyor. Her dönemde kazançlar değişik yöntemlerle günümüze güncelleniyor ve aylık bağlama oranı ile çarpılıyor. Buna göre;

    BİRİNCİ DÖNEM:
    2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Yani bu dönemde yüksek kazanç bildirip çalışması fazla olanlar için emekli maaşı da yükseliyor.

    İKİNCİ DÖNEM:
    2000-2008 arasında ise aylık bağlama oranları biraz daha düşerken, bu kez gösterge sisteminin yerine gelişme hızı devreye giriyor.

        Yıllık kazanç, büyüme hızı güncellemelerde kullanılıyor. Aylık bağlama oranı yüzde 60'larda oluyor.

        ÜÇÜNCÜ DÖNEM:
        2008'in 10'uncu ayından sonraki dönemde ise aylık bağlama oranları düşerken, maaş güncellemesinde gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınıyor, enflasyon devreye giriyor.

        Aylık bağlama oranı ise yüzde 40'larda uygulanıyor. Bu 3 hesaplama toplanarak çalışanın emekli maaşı ortaya çıkarılıyor.

            AYLIK NASIL ARTIRILIR?
            MAAŞI belirleyen en önemli etken aldığınız brüt ücret. Gerçek ücretlerinin bordroya yansıması sağlanmalı.

            BRÜT maaşı sadece aldığınız ücret belirlemiyor. Size nakit olarak düzenli ödenen tüm ücretler buna ilave ediliyor. Bordronuza bunları da ekletin.

            HEM SSK'lı hem Bağ-Kur'lu iseniz Bağ-Kur primi ödemeyi de talep edin. Böylece iki farklı ödeme sizin prime esas kazancınızı, dolayısıyla emekli maaşınızı artırır.

                BAĞ-KUR'DAN prim ödemişseniz ve 01.05.2008 öncesinde sigortalı olmuşsanız son 3.5 yıl SSK (4A) ile çalışmanız karşılığı emekliliğiniz bu kurum şartlarından olur ve maaşınız artar. 2008 sonrası sigortalı olanların hangi kurumda primi fazlaysa, emekliliği oradan oluyor.

                EMEKLİ olurken doldurduğunuz formda eş çocuklarınızla ilgili seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Bu unsurlar maaşı artıracaktır.

                BELİRLEYİCİ UNSURLAR
                ● Prime esas kazanç
                ● Çalışılan yıllar
                ● Prim süresi

                    HESAPLAMA FORMÜLÜ
                    ● İlk günden son güne kadar tüm kazançlar hesaba katılıyor.
                    ● Aylık bağlama oranları ile çarpılıyor.
                    ● Katsayı güncellemesi yapılıyor.
                    ● Büyüme ve enflasyon devreye alınıyor
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                    Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiriyor: Emekli maaşına 3’lü hesap! 2000 yılı öncesinde yüksek kazançla...
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