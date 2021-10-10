SSK ve Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiriyor: Emekli maaşına 3’lü hesap! 2000 yılı öncesinde yüksek kazançla...

Her çalışanın hayali yüksek aylıkla emekli olmak. Emekli maaşları hesaplanırken 3 ayrı döneme bakılıyor. Her dönemde kazançlar değişik yöntemlerle günümüze güncelleniyor ve aylık bağlama oranı ile çarpılıyor. Buna göre;
BİRİNCİ DÖNEM:
2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Yani bu dönemde yüksek kazanç bildirip çalışması fazla olanlar için emekli maaşı da yükseliyor.
İKİNCİ DÖNEM:
2000-2008 arasında ise aylık bağlama oranları biraz daha düşerken, bu kez gösterge sisteminin yerine gelişme hızı devreye giriyor.