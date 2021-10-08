Ziraat Bankası ve Denizbank duyurdu! Tek bir hamleyle oturduğunuz yerden ATM'den 10.000 TL nakit alabilirsiniz!

ATM'den 10.000 TL kredi alabilirsiniz! DenizBank'a ve Ziraat Bankası'ndan yeni kampanya duyurusu bu sabah geldi. Üstelik de kampanyaya katılmak amacıyla şubelere gitmeye lüzum yok Sadece ATM den tek tuşla başvuru yaparak düşük faizli kredi çekmek mümkün. Nakit para ihtiyacı olan kişiler amacıyla Ziraat Bankası ve DenizBank'ın bu kampanyası ideal geri ödeme şartları ile sağlanıyor. Üstelik de banka müşterisi olmayanlar kampanyadan faydalanabiliyor. Ziraat Bankası ve Denizbank kredi başvuru koşulları ve ayrıntılar haberimizde…
ZİRAAT BANKASI KREDİ ÖZELLİKLERİ
Ziraat Bankası ATM'den kredi kampanyası mal yararlanmak isteyen kişilere uygulanmakta olan faiz oranı yüzde 1.59 olarak belirlendi. 36 ay vade olanağı ile verilen kredi hem de 3 ay ödeme ertelemeli olarak sağlanıyor. Başvuru işlemleri tüm Ziraat Bankası ATM'lerinden 7 24 yapılabiliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI 10.000 TL 36 AY KREDİ ŞARTLARI
Taksit Tutarı:386,56 TL
Faiz Oranı:% 1,59
Yıllık Maliyet Oranı:% 25.9407