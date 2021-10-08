Ziraat Bankası ve Denizbank duyurdu! Tek bir hamleyle oturduğunuz yerden ATM'den 10.000 TL nakit alabilirsiniz!

DENİZBANK 10.000 TL 36 AY KREDİ ŞARTLARI

Kredi Faiz Oranı: %1,89

Kredi Tutarı: 10,000 TL

Geri Ödenecek Tutar: 14.738,88 TL

Aylık Taksit Tutarı: 409,41 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 52,5 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %31,39

HIZLI KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Ziraat Bankası ve DenizBank'ın hızlı kredi kampanyalarına müracaat yapmak isteyen vatandaşların genel müracaat koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bankalar tarafından istenilen genel müracaat koşulları 18 yaşından büyük olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kredi sicili Temiz olmak, Kredi notu düşük olmamak ve çalışıyor olmak gibi şartlar oluyor.

Gelir belgesi gösterebilen kişilere bankalar kredi sağlarken hem de kredi notu 1200 ve üstü olan kişiler düşük faiz avantajlarından da yararlanabiliyor.