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    • Ekonomi
    • 08.10.2021 16:38
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    • 08.10.2021 16:38
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    O kişilere nakit para müjdesi! Onlarca destekten hemen yararlanılabilir! Başvurusu onaylanana anında bankalardan ödeme var!

    İşini kurmak ya da var olan işletmesini ilerletmek isteyenler insanlar KOSGEB takviyelerini takip ediyor. Geleneksel girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanırken İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek sağlanıyor. Devlet doğrultusundan iş kurmak isteyenlere sağlanan destekler bu minvalde merak ediliyor ve oluşturulan resmi açıklamalar akıllardaki konumunu aldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik takviyeleri de şunlar arasında yer aldı.

    takvim.com.tr
    O kişilere nakit para müjdesi! Onlarca destekten hemen yararlanılabilir!

    İş kuracaklara nakit para müjdesi! KOSGEB müracaatı onaylanana hemen ödeme var. İşini kurmak ya da var olan işletmesini ilerletmek isteyenler insanlar KOSGEB takviyelerini takip ediyor. Geleneksel girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanırken İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek sağlanıyor. Devlet doğrultusundan iş kurmak isteyenlere sağlanan destekler bu minvalde merak ediliyor ve oluşturulan resmi açıklamalar akıllardaki konumunu aldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik takviyeleri de şunlar arasında yer aldı.

    ONLARCA DESTEK VAR!

    Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik takviyeleri de şunlar arasında yer alıyor. Yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat pazarında etkinlik gösteren işletmelerin adedinin artırılması suretiyle yaşama geçirilen İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek veriliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanıyor.
    İş fikri olanlar, girişimcilik eğitimini tamamlayıp hazırladığı projeyle müracaat ederek desteklerden yararlanabiliyor. Girişimcilik eğitimleri e-Akademi ile çevrimiçi olarak da alınabiliyor.

        5 ALANDA DESTEK

        2 program kapsamında girişimcilere sağlanan destek alanları şöyle:

        İLERİ GİRİŞİMCİ PROGRAMI

        KURULUŞ desteği

        MAKİNE, teçhizat ve yazılım desteği

        MENTORLUK, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği

        PERFORMANS desteği

        SERTİFİKA desteği

        GELENEKSEL GİRİŞİMCİ PROGRAMI

        Kuruluş desteği

        PERFORMANS desteği

        SERTİFİKA desteği

        İdare, KOBİ'lere 5 başlık altında girişimcilikten Ar-Ge'ye, laboratuvar hizmetlerinden yerlileştirmeye kadar pek çok alanda 13 destek sağlıyor

        GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

        Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 365 bin liraya kadar destek var.
        Başarılı iş planlarının yaşama geçirilmesi amacıyla de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ

        Bu başlık altında 3 destek uygulaması yürütülüyor. Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon projelerine 750 bin, KOBİ Teknoyatırım- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ile Stratejik Ürün Destek programlarına ise 6'şar milyon liraya kadar destek veriliyor.

        İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ

        Bu başlık altında 5 program bulunuyor. İşletme Geliştirme Destek Programı ile 480 bin liraya, İşbirliği Destek Programı ile 10 milyon liraya, KOBİGELKOBİ Gelişim Destek Programı ile 1 milyon liraya, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile 60 bin dolara, Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile 300 bin liraya varan destek sağlanıyor.

        HIZLI DESTEK PROGRAMI

        Bu program, Covid-19'dan etkilenen imalat sektöründeki mikro/ küçük işletmeler ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro/küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamak için hayata geçirildi.
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        Haberler Ekonomi O kişilere nakit para müjdesi! Onlarca destekten hemen yararlanılabilir! Başvurusu onaylanana anında bankalardan ödeme var!
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