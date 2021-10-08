Prefabrik ev gerçekleştirmek isteyenlere devlet doğrultusundan 2021 senesinde prefabrik ev takviyeleri sunuluyor. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden sağlanan yardımlara ek olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da ev yapımında mühim destekler sunuyor. Söz hususu prefabrik ev müracaatı yapabilmek amacıyla dilenen koşulların yerine getirilmesi durumunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olunan vakıflar üzerinden müracaat yapılması gerekiyor.
Prefabrik Ev Yardımını Kimler Alabilir?
Prefabrik ev yardımı alabilmek amacıyla belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Buna göre ilk öne çıkan koşul müracaat sahibinin 18 yaşını tamamlamış olması, bunun dışında ise bakanlık doğrultusundan gene belirli koşulların yerine getirilmesi talep ediliyor. Buna göre hane içerisinde şahıs başına düşen gelir, net asgari ücretin üçte birinden az olmakla yanında yaşlılık, engelli, dul olma gibi özel koşullardan da birisine haiz olma, aynı vakitte da onarımı ya da inşası yapılacak arsanın da tam hisseli tapusuna haiz olma koşulu aranıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Başka bir söyleyişle kendi muhtaçlık halinin belgelenmesi ve aynı vakitte muhtarlık ya da belediyeler doğrultusundan alınacak fakirlik belgesi ile bakanlığa müracaatta bulunulması gerekiyor. Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken mühim bir husus, prefabrik evin inşa edileceği arsanın müracaat sahibine ait olması gerekiyor. Bakanlık bu noktada arsa temini ya da arsa masraflarını karşılamıyor. Eğer hayat koşullarına uymayan bir ev bulunuyorsa ve bu evin arsa tapusu da şahsa ait ise bu şahıs prefabrik ev desteğinden yararlanarak 30 bin liraya kadar destekten yararlanabiliyor.