Başka bir söyleyişle kendi muhtaçlık halinin belgelenmesi ve aynı vakitte muhtarlık ya da belediyeler doğrultusundan alınacak fakirlik belgesi ile bakanlığa müracaatta bulunulması gerekiyor. Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken mühim bir husus, prefabrik evin inşa edileceği arsanın müracaat sahibine ait olması gerekiyor. Bakanlık bu noktada arsa temini ya da arsa masraflarını karşılamıyor. Eğer hayat koşullarına uymayan bir ev bulunuyorsa ve bu evin arsa tapusu da şahsa ait ise bu şahıs prefabrik ev desteğinden yararlanarak 30 bin liraya kadar destekten yararlanabiliyor.