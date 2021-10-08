1 dolar kaç TL? 8 Ekim Cuma euro ve sterlin kaç TL? Uzman yorumları ile dolar yıl sonu ne olur?

Anlık olarak her gün takip edilen dolar ne kadar sorusu yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu bağlamda, 8 Ekim Cuma dolar euro ve sterlin alış satış fiyatları merak edilip araştırılıyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, güne 8,87 seviyesinde başladı. Peki, Peki, 8 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte serbest piyasada döviz kuru!