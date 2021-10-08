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    • Ekonomi
    • 08.10.2021 15:27
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    • 08.10.2021 15:27
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    1 dolar kaç TL? 8 Ekim Cuma euro ve sterlin kaç TL? Uzman yorumları ile dolar yıl sonu ne olur?

    8 Ekim Cuma dolar ve euro fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Dolar/TL son günlerde yaşanan gelişmelere yükselişle tepki vermeye başladı. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler 1 dolar kaç TL sorusunun cevabını anlık olarak takip ediyor. Dün inişli çıkışlı grafikle hareket eden dolar/TL, güne 8,87 seviyesinde başlamıştı. Peki, Peki, 8 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    1 dolar kaç TL? 8 Ekim euro ve sterlin kaç TL? Uzman yorumları ile dolar yıl sonu ne olur?

    Anlık olarak her gün takip edilen dolar ne kadar sorusu yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu bağlamda, 8 Ekim Cuma dolar euro ve sterlin alış satış fiyatları merak edilip araştırılıyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, güne 8,87 seviyesinde başladı. Peki, Peki, 8 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte serbest piyasada döviz kuru!

    8 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,9132

    Dolar satış: 8,9152



    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,3091

    Euro Satış: 10,3152

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 12,1388

        Pound satış: 12,1486

        Dolar/TL, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,97'nin üzerini görerek rekor tazeledi.

        Dolar/TL , ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,9728'i görerek rekor tazeledi. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir düşüş görülürken en fazla değer kaybeden para birimi yüzde 1'den fazla düşüşle Türk lirası oldu.
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        Haberler Ekonomi 1 dolar kaç TL? 8 Ekim Cuma euro ve sterlin kaç TL? Uzman yorumları ile dolar yıl sonu ne olur?
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