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    • Ekonomi
    • 07.10.2021 12:49
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    • 07.10.2021 12:49
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    Bedavadan biraz pahalı! Ziraat Bankası duyurdu: İstanbul'da 1+1 daire 120 bin TL’ye satılık!

    Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ucuz ev almanın yollarını arıyor. Ziraat Bankası gayrimenkul satış listelerinde yeni ilanlar yer aldı. Söz hususu ilanlarda değişik iller amacıyla çok sayıda ev satışı uygulanacağı öğrenildi. Banka doğrultusundan yayınlanan ilan listesinde listede İstanbul'da 120 bin TL’ye ev satıldığı görüldü. Bankalardan ev almak için bazı detaylar vardır. Sisteme giriş yapılmasının sonrasında öneri ver butonuna basıp satılık konut amacıyla öneri verirsiniz. Son öneri veren bireyin üstüne 30 dakika süresince yeni bir öneri gelmemesi halinde konut satışı tamamlanıyor.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası duyurdu: İstanbul’da 1+1 daire 120 bin TL’ye satılık!

    Ziraat Bankası sitesinde yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Ucuz ev sahibi olman isteyen vatandaşlar bütçelerine ideal ev alabilmek amacıyla incelemeler yapıyor. Birçok ilanın yayınladığı listede İstanbul'da 120 bin TL'ye ev satıldığı görüldü. Piyasa koşullarının çok altında satılması sebebi ile tercih edilen icradan satılık daireler verdiği ilanlar üstüne satılıyor. Belirli bir vakit ilanı yayınlanan daireler amacıyla icra ihaleleri düzenleniyor ve bu ihalede genellikle açık artırma usulüyle en yüksek öneriyi veren şahıs icradan satılık daire almaya hak kazanıyor.

    Tanım : Mescit Mahallesi'nde Konut

    No. : 17148

    Kategori Seçimi : Konut

    Konut Tipi : Apartman Dairesi

    Konut Şekil :

    İl : İstanbul

    İlçe : Tuzla

    Semt : Mescit

    Adres : Tuzla İlçesi, Mescit Mahallesi, Cansu Sokak, Maksimum Life Sitesi, C Blok, No:5

    Pafta :

    Ada : 6630

    Parsel : 2

    Oda Sayısı : 1

    Salon Sayısı : 1

    Banyo Sayısı : 1

    m2 : 39

    Krediye Uygunluk : Uygun

    Isınma Tipi : Kombi

    Kullanım Durumu : Boş

    Tapu Durumu : Kat İrtifakı

    Bina İnşa Yılı : 2013

    Bulunduğu Kat : 1

    Yapının Durumu : İkinci El

    Min. Artış : 1.000 TL

    Başlangıç Bedeli : 120.000 TL

    Teminat Bedeli : 7.200 TL

    İlgili Şube Adı : TUZLA/İSTANBUL ŞUBESİ

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    İlgili ilan linki : https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-details.intengo?gayrimenkulId=28341&cid=5427876

    E İHALE YÖNTEMİ İLE EV / KONUT SATIN ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR, NASIL ALINIR?

    Sisteme giriş yapılmasının sonrasında öneri ver butonuna basıp satılık konut amacıyla öneri verirsiniz. Son öneri veren bireyin üstüne 30 dakika süresince yeni bir öneri gelmemesi halinde konut satışı tamamlanıyor. Fakat yeni bir öneri verilmesi halinde bu vakit otomatik olarak 30 dakika oluyor. 30 dakikalık vakit zarfında yeni bir fiyat öneriyi verilmezse e ihale tekniği ile satışa yayılan konut en yüksek öneriyi veren şahıs ya da kuruma satılıyor.

        İcradan Satılık Daire Nasıl Alınır?

        Piyasa koşullarının çok altında satılması sebebi ile tercih edilen icradan satılık daireler verdiği ilanlar üstüne satılıyor. Belirli bir vakit ilanı yayınlanan daireler amacıyla icra ihaleleri düzenleniyor ve bu ihalede genellikle açık artırma usulüyle en yüksek öneriyi veren şahıs icradan satılık daire almaya hak kazanıyor.

        İcra daireleri bütün icralık daire amacıyla aynı satış tekniğini uyguluyor. İcradan satılık daireler amacıyla en büyük üstünlük ise normal pazar fiyatlarına göre çok daha düşük fiyatlara satılması. İcralık gayrimenkuller bu amaçla ev sahibi olmak isteyen şahıslar içerisinde büyük bir cazibenin meydana gelmesine yol açıyor.

        Genelde icradan satılık daireler ile normal daire fiyatları arasında nerede ise yüzde 50 gibi büyük bir fark olurken bu fark öneri toplanırken kapansa bile gene de en az yüzde 20 fiyat üstünlüğü ile ev sahibi olma olanağı sunuluyor. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
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