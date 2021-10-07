Bedavadan biraz pahalı! Ziraat Bankası duyurdu: İstanbul'da 1+1 daire 120 bin TL’ye satılık!

İcradan Satılık Daire Nasıl Alınır?

Piyasa koşullarının çok altında satılması sebebi ile tercih edilen icradan satılık daireler verdiği ilanlar üstüne satılıyor. Belirli bir vakit ilanı yayınlanan daireler amacıyla icra ihaleleri düzenleniyor ve bu ihalede genellikle açık artırma usulüyle en yüksek öneriyi veren şahıs icradan satılık daire almaya hak kazanıyor.

İcra daireleri bütün icralık daire amacıyla aynı satış tekniğini uyguluyor. İcradan satılık daireler amacıyla en büyük üstünlük ise normal pazar fiyatlarına göre çok daha düşük fiyatlara satılması. İcralık gayrimenkuller bu amaçla ev sahibi olmak isteyen şahıslar içerisinde büyük bir cazibenin meydana gelmesine yol açıyor.

Genelde icradan satılık daireler ile normal daire fiyatları arasında nerede ise yüzde 50 gibi büyük bir fark olurken bu fark öneri toplanırken kapansa bile gene de en az yüzde 20 fiyat üstünlüğü ile ev sahibi olma olanağı sunuluyor. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.