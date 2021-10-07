Bedavadan biraz pahalı! Ziraat Bankası duyurdu: İstanbul'da 1+1 daire 120 bin TL’ye satılık!

Ziraat Bankası sitesinde yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Ucuz ev sahibi olman isteyen vatandaşlar bütçelerine ideal ev alabilmek amacıyla incelemeler yapıyor. Birçok ilanın yayınladığı listede İstanbul'da 120 bin TL'ye ev satıldığı görüldü. Piyasa koşullarının çok altında satılması sebebi ile tercih edilen icradan satılık daireler verdiği ilanlar üstüne satılıyor. Belirli bir vakit ilanı yayınlanan daireler amacıyla icra ihaleleri düzenleniyor ve bu ihalede genellikle açık artırma usulüyle en yüksek öneriyi veren şahıs icradan satılık daire almaya hak kazanıyor.
Tanım : Mescit Mahallesi'nde Konut
No. : 17148
Kategori Seçimi : Konut
Konut Tipi : Apartman Dairesi
Konut Şekil :
İl : İstanbul
İlçe : Tuzla
Semt : Mescit
Adres : Tuzla İlçesi, Mescit Mahallesi, Cansu Sokak, Maksimum Life Sitesi, C Blok, No:5
Pafta :
Ada : 6630
Parsel : 2
Oda Sayısı : 1
Salon Sayısı : 1
Banyo Sayısı : 1
m2 : 39
Krediye Uygunluk : Uygun
Isınma Tipi : Kombi
Kullanım Durumu : Boş
Tapu Durumu : Kat İrtifakı
Bina İnşa Yılı : 2013
Bulunduğu Kat : 1
Yapının Durumu : İkinci El
Min. Artış : 1.000 TL
Başlangıç Bedeli : 120.000 TL
Teminat Bedeli : 7.200 TL
İlgili Şube Adı : TUZLA/İSTANBUL ŞUBESİ
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
İlgili ilan linki : https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-details.intengo?gayrimenkulId=28341&cid=5427876
E İHALE YÖNTEMİ İLE EV / KONUT SATIN ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR, NASIL ALINIR?
Sisteme giriş yapılmasının sonrasında öneri ver butonuna basıp satılık konut amacıyla öneri verirsiniz. Son öneri veren bireyin üstüne 30 dakika süresince yeni bir öneri gelmemesi halinde konut satışı tamamlanıyor. Fakat yeni bir öneri verilmesi halinde bu vakit otomatik olarak 30 dakika oluyor. 30 dakikalık vakit zarfında yeni bir fiyat öneriyi verilmezse e ihale tekniği ile satışa yayılan konut en yüksek öneriyi veren şahıs ya da kuruma satılıyor.