Atı alan Üsküdar`ı geçmeden yapın! 3 maaş 2 tazminat hakkı! Yıllığına 4.250 TL katkı sağlanacak!

Bireysel emeklilik sistemi yoğun ilgi görüyor. Ülkemizde çalışan insanların pek fazlası tamamlayıcı emeklilik vasıtası ile 10 sene gibi büyük bir vakit üstünlüğü sağlıyor. Bireysel emeklilik sisteminde devlet doğrultusundan sisteme katılan her vatandaşa yüzde 25 katkı sağlanıyor. Mesela 17.000 liralık bir birikime sahip olursanız devlet katkısı 4.250 TL oluyor. Sistemde ayda 100 lira da 1000 lira da ödeme yapabilirsiniz. Ödeme miktarınız arttıkça birikimleriniz de artacak. Bu sayede de sonucunda alacağınız toplu para ya da emekli maaşında artış yaşanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sisteme dair merak edilen bütün verileri aktardı.
YÜZDE 25 KATKI
Bireysel emeklilik sisteminde devlet doğrultusundan sisteme katılan her vatandaşa yüzde 25 katkı sağlanıyor. Mesela 17.000 liralık bir birikime sunulan devlet katkısı 4.250 TL oluyor. Sistemde ayda 100 lira da 1000 lira da ödeme yapabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
AVANTAJ SAĞLIYOR
Sosyal güvenlik sisteminden emekli olmak isteyenler 2000 ardından işe girmişlerse 58-60 yaşını bekleyecek ve 20 sene çalışacak. Alternatif emeklilik sisteminde ise 10 sene 56 yaş yetiyor. Üstelik ayda 100 lira ödeseniz bile hakkınız bulunuyor.
Türkiye'de çalışanların anında hepsi emekli olacakları vakti merak ederken, emekliliği bir gaye olarak görüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor. Sosyal Emniyet Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak amacıyla sene, yaş ve prim koşulu bulunuyor.