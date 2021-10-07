Atı alan Üsküdar`ı geçmeden yapın! 3 maaş 2 tazminat hakkı! Yıllığına 4.250 TL katkı sağlanacak!

Sizin işe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor. 9 Eylül 1999 evvel işe girenler genelde 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 ardından bu yaş koşulu erkekler amacıyla 61'e çıkıyor. Hem de 7 bin gün de prim ödemek lazım.

Ülkemizde tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) döneme girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor.

Özellikle devlet katkıları sistemi cazip duruma getirirken 10 sene gibi bir sürede emeklilik sunması da üstünlük sağlıyor. Böylece çalışanlara hem sosyal emniyet kurumundan hem de BES aracılığı ile çifte emeklilik fırsatı sunulmuş oluyor. Öyle ki 2000 ve ardından işe girmiş olanlar çalışırken BES'ten emekli olup daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, bundan dolayı ikinci maaşlarına da kavuşacaklar. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.