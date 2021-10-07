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    • Ekonomi
    • 07.10.2021 11:25
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    • 07.10.2021 11:25
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    Atı alan Üsküdar`ı geçmeden yapın! 3 maaş 2 tazminat hakkı! Yıllığına 4.250 TL katkı sağlanacak!

    Peş peşe açıklamalar yapıldı! 3 maaş ve 2 tazminat hakkınız doğuyor. Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. 2000 yılı ve daha sonrasında işe girenler çalıştığı zamanlarda BES'ten emekli olup daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, dolayısıyla ikinci maaşlarına da kavuşma imkanına sahip olacak. Ayrıca emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak.

    takvim.com.tr
    3 maaş 2 tazminat hakkı! Yıllığına 4.250 TL katkı sağlanacak!

    Bireysel emeklilik sistemi yoğun ilgi görüyor. Ülkemizde çalışan insanların pek fazlası tamamlayıcı emeklilik vasıtası ile 10 sene gibi büyük bir vakit üstünlüğü sağlıyor. Bireysel emeklilik sisteminde devlet doğrultusundan sisteme katılan her vatandaşa yüzde 25 katkı sağlanıyor. Mesela 17.000 liralık bir birikime sahip olursanız devlet katkısı 4.250 TL oluyor. Sistemde ayda 100 lira da 1000 lira da ödeme yapabilirsiniz. Ödeme miktarınız arttıkça birikimleriniz de artacak. Bu sayede de sonucunda alacağınız toplu para ya da emekli maaşında artış yaşanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sisteme dair merak edilen bütün verileri aktardı.

    YÜZDE 25 KATKI

    Bireysel emeklilik sisteminde devlet doğrultusundan sisteme katılan her vatandaşa yüzde 25 katkı sağlanıyor. Mesela 17.000 liralık bir birikime sunulan devlet katkısı 4.250 TL oluyor. Sistemde ayda 100 lira da 1000 lira da ödeme yapabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    AVANTAJ SAĞLIYOR

    Sosyal güvenlik sisteminden emekli olmak isteyenler 2000 ardından işe girmişlerse 58-60 yaşını bekleyecek ve 20 sene çalışacak. Alternatif emeklilik sisteminde ise 10 sene 56 yaş yetiyor. Üstelik ayda 100 lira ödeseniz bile hakkınız bulunuyor.

    Türkiye'de çalışanların anında hepsi emekli olacakları vakti merak ederken, emekliliği bir gaye olarak görüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor. Sosyal Emniyet Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak amacıyla sene, yaş ve prim koşulu bulunuyor.

        Sizin işe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor. 9 Eylül 1999 evvel işe girenler genelde 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 ardından bu yaş koşulu erkekler amacıyla 61'e çıkıyor. Hem de 7 bin gün de prim ödemek lazım.

        Ülkemizde tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) döneme girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor.
        Özellikle devlet katkıları sistemi cazip duruma getirirken 10 sene gibi bir sürede emeklilik sunması da üstünlük sağlıyor. Böylece çalışanlara hem sosyal emniyet kurumundan hem de BES aracılığı ile çifte emeklilik fırsatı sunulmuş oluyor. Öyle ki 2000 ve ardından işe girmiş olanlar çalışırken BES'ten emekli olup daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, bundan dolayı ikinci maaşlarına da kavuşacaklar. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        ÜÇ MAAŞ İKİ TAZMİNAT HAKKI

        Üstelik emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak. BES'ten emeklilik amacıyla ya da toplu para amacıyla 10 sene sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak yeterli oluyor.

        ÇOCUKLAR DA SİSTEMDE

        Temmuz ayı itibariyle bundan sonra 18 yaş altında çocuklar da sisteme dahil edilmeye başlandı. Böylece ufak çocuklar amacıyla bir kumbara hesabı şeklinde prosedür görmeye de başladı. 18 yaşın altında BES'e dahil olanlara da yüzde 25'lik devlet katkısı sağlanırken; eğitim, evlilik, konut alımı gibi sebeplerle birikimlerini kısmi olarak çekme hakkı tanıyor. Böylece, tasarrufa erken yaşta başlanması, ufak tasarruflarla gelecekte büyük birikimlere ulaşılması hedefleniyor.

        NE YAPMAK LAZIM?

        Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmek çok kolay. Bu hususta yetkilendirilmiş bir şirketi arayarak kaydınızı yaptırabilirsiniz. Daha sonra da aylık ya da üç aylık periyotlarla ödemelerinizi yapabilir, ödeyeceğiniz miktarı da kendiniz belirleyebilirsiniz.

        Bu ödemeleri sabit tutabileceğiniz gibi senedan seneye da artırabiliyorsunuz. Belli şartlarda toplu para ödeme olanağı da bulunuyor. BES'e girmek sosyal emniyet kapsamındaki emekliliği etkilemiyor. Hem bir işte çalışarak ya da kendi işinizi yapıp Bağ-Kur'lu olarak kamudan emeklilik hakkı kazanabiliyor hem de BES ile ikinci emekliliğe kavuşabiliyorsunuz.

        BES NEDİR?

        Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.
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