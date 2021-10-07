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    • Ekonomi
    • 07.10.2021 09:05
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    • 07.10.2021 09:05
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    7 Ekim canlı döviz kurları! Dolar alış satış fiyatı ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL? Serbest piyasada dolar fiyatları!

    7 Ekim Perşembe dolar euro ve sterlin alış satış fiyatları merak edilip araştırılıyor. Anlık olarak her gün takip edilen dolar ne kadar sorusu yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 8,90 seviyesinde tamamladı. Peki, Peki, 7 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte serbest piyasada döviz kuru!

    takvim.com.tr
    7 Ekim canlı döviz kurları! Dolar alış satış fiyatı ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL? Serbest piyasada dolar fiyatları!

    Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını derledik. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor. Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor. Peki, 7 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    7 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,8744

    Dolar satış: 8,8794



    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,2601

    Euro Satış: 10,2725

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 12,0593

        Pound satış: 12,0738

        Analistler, ham madde fiyatlarındaki hızlı yükselişe paralel devam eden enflasyon endişeleriyle küresel dolar talebinin arttığını kaydetti.

        Bugün ABD'de ADP istihdam raporu, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, yüzde 1,56 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
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        Haberler Ekonomi 7 Ekim canlı döviz kurları! Dolar alış satış fiyatı ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL? Serbest piyasada dolar fiyatları!
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