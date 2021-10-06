Ziraat Bankası hayvancılık kredisi başvuru şartları neler? Ziraat Bankası büyükbaş ve küçükbaş faiz oranı hesaplama!

Ziraat Bankası hayvansal üretimi desteklemek için hayvancılıkla uğraşan kişilere düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlıyor. Banka yetiştiricilere 15 milyon TL'ye kadar kredi desteği sağlarken, yatırım döneminde bu kredilerde %75 faiz indirimi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra kredi işletme döneminde verilen kredilerde de %75 faiz indirimi uygulanmaktadır. Tarımsal kredi senelik faizleri yeni düzenleme sonrası %9'a indirilirken senelik faiz üzerinden de faiz oranı yapılan %75'lik indirimle faiz oranı %6,75 oluyor.

ZİRAAT BANKASI KOYUN KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Söz konusu krediden faydalanmak için istenen şartlar ise şu şekildedir;

İşletmenin gerçek veya tüzel kişi olması, İşletmeni Zİraatçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olması, İşletme sahibi yardım için şahsen başvurmalıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'nın ortak olarak hazırladığı projeyle çiftçiler üretimlerini arttıracak. Söz konusu finansman desteği başvuruların kişilerin gelir belgesi, bilançolar, teminatlar, kredi notu ve kredi sicil etkili olmaktadır.

ZİRAAT BANKASI 50-100 KOYUN KREDİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası ve TKK tarafından kullanılan koyun kredilerinde üretim hedefleri koyun ve keçi yetiştiriciliğidir. Kredi limiti 15 milyondur. Yatırım döneminde% 75 faiz indirimi, işletme döneminde ise% 75 faiz indirimi uygulanacak. Belirtilen koşullar yerine getirildiğinde Ziraat Bankası'ndan sıfır faizli koyun kredisi çekilecektir.