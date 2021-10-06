Volvo halka arz ne zaman? Volvo borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı? Volvo kimin, hisse kodu nedir?

Volvo'nun sahibi Çinli Geely Holding Grup, bu yıl planlanan ilk işlem gününde de şirketin en büyük hissedarı olma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Geely'nin Yönetim Kurulu Başkanı Eric Li, "Sektörde eşi benzeri görülmemiş bir değişim yaşanırken ikonik İsveç markası Volvo'nun değişim ve gelişimini destekledik. Volvo'yu en büyük hissedarı olarak küresel başarı hikayesinde desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Volvo ve Geely'nin desteklediği ve 20 milyar dolar değerlemeyle halka arz olmayı kabul eden elektrikli araba üreticisi Polestar da İsveçli araba devinin halka arzını destekleyen en önemli faktörlerden biri oldu. Polestar'ın anlaşması tamamlandığında Volvo birleşmiş şirketin hisselerinin yüzde 50'sine sahip olacak.

Volvo geçen yıl 660 bin araba satarken Polestar 2021'de 29 bin araç satmıştı. Yeni fonlamayla beraber Volvo satışlarını2025 yılına kadar 1,2 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Volvo'nun halka arzı, telekomünikasyon şirketi Telia'nın 2000 yılında 8,9 milyar dolara halka arz edilmesinden sonra İsveç'in en büyüğü olacak.