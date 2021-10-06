Sigara fiyatları güncel 2021 ne kadar? Sigaraya kaç lira zam geldi? Malbora, Camel, Tekel, Kent, Samsun sigara fiyatları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Philip Morris, British American Tobacco, JTI şirketlerinin sigaralarına ne kadar zam yapıldığı tirkakiler tarafından oldukça merak edildi. Gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alan 2021 sigara zammına ilişkin son gelişmeler ve güncel fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.