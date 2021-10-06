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    • Ekonomi
    • 06.10.2021 16:44
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    • 06.10.2021 16:47
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    Sigara fiyatları güncel 2021 ne kadar? Sigaraya kaç lira zam geldi? Malbora, Camel, Tekel, Kent, Samsun sigara fiyatları…

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Sigara fiyatları güncel 2021 ne kadar? Sigaraya kaç lira zam geldi? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. Philip Morris, British American Tobacco, JTI şirketlerinden konuyla ilgili açıklamalar gelince tiryakiler meraklı ve heyecanlı bir şekilde Malbora, Camel, Tekel, Kent, Samsun ve daha pek çok çeşidin güncel fiyatları sorgulanmaya başlandı. Sağlığa zararlı olduğu bilinmesine rağmen kullanmaya devam eden vatandaşların merak ettiği sigara fiyatları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Sigara fiyatları güncel 2021 ne kadar? Sigaraya kaç lira zam geldi? Malbora, Camel, Tekel, Kent, Samsun sigara fiyatları…

    Sigara fiyatları güncel 2021 ne kadar? Sigaraya kaç lira zam geldi? Malbora, Camel, Tekel, Kent, Samsun sigara fiyatları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Philip Morris, British American Tobacco, JTI şirketlerinin sigaralarına ne kadar zam yapıldığı tirkakiler tarafından oldukça merak edildi. Gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alan 2021 sigara zammına ilişkin son gelişmeler ve güncel fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    SİGARA FİYATLARI NE KADAR 2021?

    Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Marlboro: 18 TL

        Parliament: 18,50 TL

        Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

        Muratti: 16 TL

        Muratti Blu: 15 TL

        Lark: 15 TL

        Chesterfield: 14,50 TL

        Chesterfield Mode: 14 TL

        L&M: 14,00 TL

        British American Tobacco

        Kent: 15 TL

        Kent D-Range: 15 TL

        Kent Swicth: 16 TL

        Kent N-Range: 18 TL

        Rothmans: 14 TL

        Viceroy: 14,50 TL

        Pall Mall: 14,50 TL

        Tekel 2000: 14 TL

        Tekel 2001: 14 TL

        Samsun: 14 TL

        Samsun 216: 14 TL

        Maltepe: 14 TL
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        Haberler Ekonomi Sigara fiyatları güncel 2021 ne kadar? Sigaraya kaç lira zam geldi? Malbora, Camel, Tekel, Kent, Samsun sigara fiyatları…
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