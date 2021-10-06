Sigara fiyatları güncel 2021 ne kadar? Sigaraya kaç lira zam geldi? Malbora, Camel, Tekel, Kent, Samsun sigara fiyatları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Philip Morris, British American Tobacco, JTI şirketlerinin sigaralarına ne kadar zam yapıldığı tirkakiler tarafından oldukça merak edildi. Gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alan 2021 sigara zammına ilişkin son gelişmeler ve güncel fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
SİGARA FİYATLARI NE KADAR 2021?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL