PTT 2.500, 5.000 TL, 10.000 TL, 15.000 TL ihtiyaç kredisi Ekim 2021 faiz oranları! Kefilsiz ve şartsız olarak alınıyor

Kredi işlemlerinde;

İşyerlerimize kredi kullanma talebiyle bizzat müşterinin kendisinin nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartıyla başvurması gerekmektedir. Vekaletname ile bir başkası adına kredi kullanılmasına yönelik talepler karşılanmamaktadır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Kredi işlemlerinde işyerlerimizde bulunan ilgili Bankanın kredi evraklarının doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.

Kredi işlemlerinde başvurunun yapılması akabinde tüm kredi değerlendirmeleri ve hesaplamaları Bankalar tarafından yapılmaktadır. Kredi değerlendirme sürecinde Şirketimiz ile herhangi bir bağlantısı olmayan kendisini komisyoncu/aracı olarak tanıtan şahısların ve Şirketimizin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Kredi işlemleri esnasında kredi tutarlarından kesilen masraflar Bankalar tarafından alınmaktadır. Kredi tutarlarından dosya masrafı ve sigorta masrafı vb. adlar altında kesilen tutarların iadesi konularında ilgili Banka nezdinde girişimde bulunulması gerekmektedir.

Kredilere ilişkin cayma hakkı işlemleri işyerlerimizden yapılmamaktadır. Bu nedenle Anlaşmalı Bankalar adına işyerlerimizden kredi kullanan müşterilerin, kullanmış oldukları kredilerine ilişkin cayma hakkı taleplerini ilgili Bankaya iletmeleri gerekmektedir.

PTT KREDİSİNDE YAŞ SINIRI

PTT'den kredi çekmek isteyen emekli vatandaşların unutmaması gereken bir nokta var ki o da yaş sınırı. Yaş sınırı bankadan bankaya değişiklik gösterse de genellikle üst sınır 80'dir. Vade, yaş sınırının içine eklenerek hesaplama yapılır. Bu şu anlama geliyor, kredi kullanacağınız bankanın yaş sınırı 80 ise ve siz 78 yaşında iseniz maksimum iki sene vadeli kredi kullanabilirsiniz. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.