PTT 2.500, 5.000 TL, 10.000 TL, 15.000 TL ihtiyaç kredisi Ekim 2021 faiz oranları! Kefilsiz ve şartsız olarak alınıyor

İhtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız PTT aracılığı ile kredi kullanabilirsiniz. PTT ile anlaşması olan bankaların tanıttığı avantajlı faiz oranları vasıtası ile gereksinim kredisi alabilirsiniz. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen ve PTT üzerinden maaş alan emekliler amacıyla aracılık vazifiyeti üstlenen PTT, başvurunuzu alakalı bankaya yönlendiriyor ve başvurunuz banka doğrultusundan değerlendiriliyor. Kredi başvurunuz banka doğrultusundan onaylanırsa sözleşme imzalayarak kredinizi PTT şubelerinden anında çekebiliyorsunuz.
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