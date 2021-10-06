Peynir ekmek gibi satıyor! 20.000 TL'ye, 35.000 TL'ye ve 40.000 TL'ye sahibinden satılık 2. el otomobiller

20.000 TL, 35.000 TL ve 40.000 TL arası alınabilecek dizel 2.el arabaları sizler için derledik. 2.el araba arıyorsanız mutlaka incelemenizi öneriyoruz. İkinci el araba modellerine tıklayarak modelin yayındaki ilanlarını ve fiyatlarını da inceleyebilirsiniz. Otomotiv piyasası hareketli günler geçiriyor. Özel Tüketim Vergisi'nde matrahlarda değişiklik yapılmasıyla birlikte otomotiv markaları fiyatlarını güncellemeye başladı. Bazı marka ve model sıfır otomobillerde 50-60 bin lira civarında düşüş yaşanması beklenirken ikinci el piyasasında da akıllarda "Fiyatlar düşer mi? sorusu belirdi.
20.000 TL'ye, 35.000 TL'ye ve 40.000 TL'ye 2. el otomobiller
Fiat Tipo 1.6 SX Yıl 1998
Renault R 19 1.6 Europa RT Yıl 1996
Proton 420 TD GLS Yıl 2000 Yakıt Dizel
Renault R 9 1.4 Broadway RNi Yıl 1997
Fiat Palio 1.2 SL Yıl 2004
Ford Ka 1.3 Yıl 1998
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