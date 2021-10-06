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    • Ekonomi
    • 06.10.2021 14:15
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    • 06.10.2021 14:16
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    Bu bankalar günde 6 TL taksitle 5.000 TL ihtiyaç kredisi veriyorlar! İşte kredi taksit hesaplamaları!

    Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarında ilk çözüm olarak bankaların yolunu tutuyor. Bu anlamda ihtiyaç kredisi faiz oranları merak ediliyor. ING, Garanti BBVA, TEB, QNB Finansbank, Enpara, İş Bankası, Akbank, DenizBank ve Yapı Kredi 5.000 TL kredi veriyor. 1.45 faiz oranı en düşük oran olarak göze çarpıyor. Günlük olarak ödediğimiz taktirde 6 liraya denk geliyor. İhtiyaç kredisi için, BDDK’nin ve bankanın kendi politikalarına göre belirlenen şartlar içerisinde en önemlisi 18 yaş ve üstü bir birey olmanızdır. Yani ülkemiz kanunlarına göre reşit sayılmanız gereklidir.

    takvim.com.tr
    Bu bankalar günde 6 TL taksitle 5.000 TL ihtiyaç kredisi veriyorlar!

    İhtiyaç kredisi almak isteyen kişiler için en önemli kalem maliyet oluyor. Genellikle borç ödemek amacıyla çekilen gereksinim kredilerinde düşük maliyetler hiç olmadığı kadar ehemmiyet kazandı. Bunun amacıyla de vatandaşlar düşük maliyetlerle kendilerine gereksinim kredisi olanağı gerçekleştiren bankaları araştırıyorlar.

    5.000 TL 36 AY KREDİ GERİ ÖDEME

    ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

    3 Ay Ertelemeli Kredi

    Faiz Oranı

    %1,59

    Aylık Taksit

    193,28 TL

    Toplam Ödeme

    6.983,08 TL

    Garanti BBVA Sonbahar Kredisi

    Sonbahar Kredisi

    Faiz Oranı

    %1,91

    Aylık Taksit

    205,48 TL

    Toplam Ödeme

    7.422,28 TL

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.



    TEB - Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

    Faiz Oranı

    %1,59 %1,45

    Aylık Taksit

    188,07 TL

    Toplam Ödeme

    6.795,52 TL

    CEPTETEB CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

    Faiz Oranı

    %1,59 %1,45

    Aylık Taksit

    188,07 TL

    Toplam Ödeme

    6.795,52 TL



        QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli Kredi

        3 Ay Ertelemeli Kredi

        Faiz Oranı

        %1,34

        Aylık Taksit

        184,03 TL

        Toplam Ödeme

        6.650,08 TL

        Enpara.com Masrafsız Kredi

        Masrafsız Kredi

        Faiz Oranı

        %1,59

        Aylık Taksit

        193,28 TL

        Toplam Ödeme

        6.958,08 TL

        Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        İş Bankası İhtiyaç Kredisi

        İhtiyaç Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,60

        Aylık Taksit

        193,65 TL

        Toplam Ödeme

        6.996,40 TL

        Akbank Direkt Kredi

        Direkt Kredi

        Faiz Oranı

        %1,84

        Aylık Taksit

        202,78 TL

        Toplam Ödeme

        7.325,08 TL



        DenizBank İhtiyaç Kredisi

        İhtiyaç Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,90

        Aylık Taksit

        205,09 TL

        Toplam Ödeme

        7.408,24 TL

        Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

        3 Ay Ertelemeli Kredi

        Faiz Oranı

        %2,14

        Aylık Taksit

        214,50 TL

        Toplam Ödeme

        7.747,00 TL

            Bireysel İhtiyaç Kredisi Nedir?

            Hayatımızda hepimizin anlık parasal sıkıntıları, istekleri, hayalleri olabilir. Bunların giderilmesi için bankalar tarafından sunulan bireysel ihtiyaç kredileri günümüzde; eş, dost, komşu yerine tercih edilen bir yöntemdir. Bu durumda bireysel kredi, banka ve finansal kuruluşların bireysel müşterilerine her türlü ihtiyaçları karşısında sunduğu finansal destektir. Bu kredileri kullanmak eskisi kadar zor değildir. Bankanın belli şartlarını gerçekleştirdiğiniz sürece, birçok kanal üzerinden bu başvurunuzu yapabilirsiniz. İster şubeye giderek isterseniz de telefon ve internet bankacılığı gibi yeni dönem teknolojik gelişmelerle kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

            Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanmak için Şartlar Nelerdir?

            BDDK'nin ve bankanın kendi politikalarına göre belirlenen şartlar içerisinde en önemlisi 18 yaş ve üstü bir birey olmanızdır. Yani ülkemiz kanunlarına göre reşit sayılmanız gereklidir. Eğer 18 yaş altındaysanız, bireysel ihtiyaç da dahil hiçbir krediyi kullanamazsınız. Ayrıca herhangi bir yasal hükümlülük olmasa da bankalar 70 yaş ve üstü için kredi vermekten çekinirler. Bunun sebebi ise ölüm riskinin artması ve bankaların bu risk altına girmek istememesidir. Fakat bu politika bankadan bankaya değişmektedir ve BDDK nezdinde herhangi bir yasal mevzuatı yoktur.
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            Haberler Ekonomi Bu bankalar günde 6 TL taksitle 5.000 TL ihtiyaç kredisi veriyorlar! İşte kredi taksit hesaplamaları!
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