Bu bankalar günde 6 TL taksitle 5.000 TL ihtiyaç kredisi veriyorlar! İşte kredi taksit hesaplamaları!

İhtiyaç kredisi almak isteyen kişiler için en önemli kalem maliyet oluyor. Genellikle borç ödemek amacıyla çekilen gereksinim kredilerinde düşük maliyetler hiç olmadığı kadar ehemmiyet kazandı. Bunun amacıyla de vatandaşlar düşük maliyetlerle kendilerine gereksinim kredisi olanağı gerçekleştiren bankaları araştırıyorlar.
5.000 TL 36 AY KREDİ GERİ ÖDEME
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı
%1,59
Aylık Taksit
193,28 TL
Toplam Ödeme
6.983,08 TL
Garanti BBVA Sonbahar Kredisi
Sonbahar Kredisi
Faiz Oranı
%1,91
Aylık Taksit
205,48 TL
Toplam Ödeme
7.422,28 TL
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
TEB - Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%1,59 %1,45
Aylık Taksit
188,07 TL
Toplam Ödeme
6.795,52 TL
CEPTETEB CEPTETEB İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%1,59 %1,45
Aylık Taksit
188,07 TL
Toplam Ödeme
6.795,52 TL