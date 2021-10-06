Bu bankalar günde 6 TL taksitle 5.000 TL ihtiyaç kredisi veriyorlar! İşte kredi taksit hesaplamaları!

Bireysel İhtiyaç Kredisi Nedir?

Hayatımızda hepimizin anlık parasal sıkıntıları, istekleri, hayalleri olabilir. Bunların giderilmesi için bankalar tarafından sunulan bireysel ihtiyaç kredileri günümüzde; eş, dost, komşu yerine tercih edilen bir yöntemdir. Bu durumda bireysel kredi, banka ve finansal kuruluşların bireysel müşterilerine her türlü ihtiyaçları karşısında sunduğu finansal destektir. Bu kredileri kullanmak eskisi kadar zor değildir. Bankanın belli şartlarını gerçekleştirdiğiniz sürece, birçok kanal üzerinden bu başvurunuzu yapabilirsiniz. İster şubeye giderek isterseniz de telefon ve internet bankacılığı gibi yeni dönem teknolojik gelişmelerle kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanmak için Şartlar Nelerdir?

BDDK'nin ve bankanın kendi politikalarına göre belirlenen şartlar içerisinde en önemlisi 18 yaş ve üstü bir birey olmanızdır. Yani ülkemiz kanunlarına göre reşit sayılmanız gereklidir. Eğer 18 yaş altındaysanız, bireysel ihtiyaç da dahil hiçbir krediyi kullanamazsınız. Ayrıca herhangi bir yasal hükümlülük olmasa da bankalar 70 yaş ve üstü için kredi vermekten çekinirler. Bunun sebebi ise ölüm riskinin artması ve bankaların bu risk altına girmek istememesidir. Fakat bu politika bankadan bankaya değişmektedir ve BDDK nezdinde herhangi bir yasal mevzuatı yoktur.