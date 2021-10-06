Anında 30-75 bin TL çekilebilecek! Teminat ve faiz kaygısı yok! 3 yıl ödemesiz derhal hesaplara yatıyor

KOSGEB tarafından mikro ve küçük işletmelere yeni destekler sağlanmaya devam ediyor. 2021 yılı içerisinde 140 bin esnafa 17 milyar lira faiz indirimli kredi temin edildi. Krediler faizsiz ve teminatsız veriliyor. Temmuz ayında ikinci faz başvuruları alınmaya başlandı ve ödemeler tüm hızıyla sürüyor. Binlerce işletmenin başvuru yaptığı programda destek üst limiti mikro işletmeler için 30 bin lira, küçük işletmeler için de 75 bin lira olarak belirlendi. Bu yıl başvuru programa başvuru yapan işletmelerin 3 yıl boyunca ödeme yapmıyor. Ödemeler 2024 yılından itibaren dörder aylık dönemlerle 6 taksit olarak verilecek.

30 BİN İLE 75 BİN LİRA VERİLİYOR

Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere Haziran'da başlatılan 5 milyar liralık destek programı büyük ilgi gördü. Mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liralık destek kapsamında ödeme yapılıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ihracat yapan şirketleri tedarik konusunda bekleyen küçük, mikro işletmelere destek vermeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB desteklerine ilişkin bilgi verdi.