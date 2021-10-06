2022 yılı asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret tahmini kaç TL, brüt net ne kadar olur? Zamlı AGİ tutarı ise...

2022'de geçerli olacak asgari ücreti tayin çalışmaları yakından takip ediliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden meydana gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kasım aylarında bir araya gelmesi bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinin yapması beklenen, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yeni asgari ücretin ne kadar olacağı, tahmini rakamın ne olacağı? Şuandan merak hususu durumuna geldi. Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.
Yıllara göre asgari ücret
2019 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 20 TL
2018 ASGARİ ÜCRET: 1603 TL
2017 ASGARİ ÜCRET: 1404 TL
2016 ASGARİ ÜCRET: 1300 TL
2015 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
2014 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2021 AGİ ne kadar?
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL