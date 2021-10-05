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    • Ekonomi
    • 05.10.2021 16:53
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    • 05.10.2021 17:03
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    Sıfır faizli kredi müjdesi! 100 bin, 225 bin ve 500 bin TL'ye kadar veriliyor! İşte başvuru şartları neler?

    HalkBank'tan esna sıfır faiz seviyesi ile destek imkanı vatandaşları sevindiriyor. Pandemi sebebi ile ekonomik sıkıntılar ardından Halkbank kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösterenlere, ustalık belgesi sahibi olup yeni işyeri kuran girişimci esnaf ve sanatkarlara ve genç girişimci esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli esnaf kredileri paketi sunuyor. Bu anlamda işletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 225.000.-TL’ye kadar, İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 500.000.-TL’ye kadar yatırım kredisi sağlanıyor.

    takvim.com.tr
    Sıfır faiz müjdesi! 100 bin, 225 bin ve 500 bin TL’ye kadar veriliyor!

    Halkbank kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında etkinlik gösterenlere, Yeni işyeri kuran girişimci esnaf ve sanatkarlara ve genç girişimci esnaf ve sanatkarlara sıfır faiz oranları ile KOSGEB destekli kredi veriyor. İşte sıfır faizli esnaf kredi paketleri ve müracaat şartları... 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı'nca kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlar % 100 faiz indirim imkanı ile kredi kullanabilmektedir.

    Sıfır Faizli Esnaf Kredileri

    Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi

    KOSGEB doğrultusundan sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, kredi müracaat tarihi itibarıyla 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB doğrultusundan onaylanan projelerini Bankamıza sunmaları durumunda, 100.000.-TL'ye kadar %100 faiz indirim seviyesi uygulanabilecektir. Bu krediden bakiyesi 2021 senesine devreden Hazine faiz destekli kredi borcu bulunanlar yararlanamayacaktır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Başvuru tarihi itibarıyla son 5 sene içerisinde, 2016 senesinde uygulamaya eklenilen KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 senesi KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine ve/ya da terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşların faiz ve/ya da hibe desteği derecesindeki desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar Hazine faiz destekli bu kredilerden faydalanamayacaktır.

        Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kollarında Faaliyet Gösterenlere Kredi

        193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal sayısal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, Yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı'nca kabul edilen) etkinlik gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlar % 100 faiz indirim olanağı ile kredi kullanabilmektedir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        Başvuru tarihi itibarıyla son 5 sene içerisinde, 2016 senesinde uygulamaya eklenilen KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 senesi KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine ve/ya da terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşların faiz ve/ya da hibe desteği derecesindeki desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar Hazine faiz destekli bu kredilerden faydalanamayacaktır.

        Ustalık Belgesi Sahibi Olup Yeni İşyeri Kuran Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi

        3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi müracaat tarihi itibariyle en az 1 senelik ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle alakalı meslek kolunda, son 1 sene içerisinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, %100 faiz indirim seviyesi uygulanacaktır. Bu destekten aynı işletme amacıyla diğer bir kurum ve kuruluştan hibe desteği alanlar ile son bir sene içerisinde ticari etkinliklerini ya da vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacaktır.

            Başvuru tarihi itibarıyla son 5 sene içerisinde, 2016 senesinde uygulamaya eklenilen KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 senesi KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine ve/ya da terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşların faiz ve/ya da hibe desteği derecesindeki desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar Hazine faiz destekli bu kredilerden faydalanamayacaktır.
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            Haberler Ekonomi Sıfır faizli kredi müjdesi! 100 bin, 225 bin ve 500 bin TL'ye kadar veriliyor! İşte başvuru şartları neler?
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