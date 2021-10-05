Sıfır faizli kredi müjdesi! 100 bin, 225 bin ve 500 bin TL'ye kadar veriliyor! İşte başvuru şartları neler?

Halkbank kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında etkinlik gösterenlere, Yeni işyeri kuran girişimci esnaf ve sanatkarlara ve genç girişimci esnaf ve sanatkarlara sıfır faiz oranları ile KOSGEB destekli kredi veriyor. İşte sıfır faizli esnaf kredi paketleri ve müracaat şartları... 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı'nca kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlar % 100 faiz indirim imkanı ile kredi kullanabilmektedir.
Sıfır Faizli Esnaf Kredileri
Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi
KOSGEB doğrultusundan sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, kredi müracaat tarihi itibarıyla 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB doğrultusundan onaylanan projelerini Bankamıza sunmaları durumunda, 100.000.-TL'ye kadar %100 faiz indirim seviyesi uygulanabilecektir. Bu krediden bakiyesi 2021 senesine devreden Hazine faiz destekli kredi borcu bulunanlar yararlanamayacaktır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Başvuru tarihi itibarıyla son 5 sene içerisinde, 2016 senesinde uygulamaya eklenilen KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 senesi KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine ve/ya da terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşların faiz ve/ya da hibe desteği derecesindeki desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar Hazine faiz destekli bu kredilerden faydalanamayacaktır.