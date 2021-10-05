Sıfır faizli kredi müjdesi! 100 bin, 225 bin ve 500 bin TL'ye kadar veriliyor! İşte başvuru şartları neler?

Halkbank kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında etkinlik gösterenlere, Yeni işyeri kuran girişimci esnaf ve sanatkarlara ve genç girişimci esnaf ve sanatkarlara sıfır faiz oranları ile KOSGEB destekli kredi veriyor. İşte sıfır faizli esnaf kredi paketleri ve müracaat şartları... 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı'nca kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlar % 100 faiz indirim imkanı ile kredi kullanabilmektedir.