Nakit paraya sıkıştıysanız! Anında başvuranlara günde 12 TL taksitle 10.000 TL ihtiyaç krediniz hazır!

TEB 10.000 Bin Lira Düşük Kredi Başvurusu 2021

TEB bankası tarafından uygulanmakta olan uygun faizli ihtiyaç kredisi , düşük faizli TEB ihtiyaç kredisi kampanyası da devam etmektedir. Türkiye ekonomik bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında banka 1.59 faiz uygular iken yine bu kampanya kapsamın da 10.000 TL'ye 36 aya kadar vade seçeneğini siz müşterileri için sağlıyor.