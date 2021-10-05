Nakit paraya sıkıştıysanız! Anında başvuranlara günde 12 TL taksitle 10.000 TL ihtiyaç krediniz hazır!

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve İNG Bank üzerinden başlatılan ideal faizli ihtiyaç kredisi kampanyası faiz oranları vade seçenekleri ve tüm detaylarını detaylı olarak veriyoruz. Kampanya ile TEB ve İNG bankası gene tüm müşterilerine nakit desteği sağlayarak müşterilerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.
TEB 10.000 Bin Lira Düşük Kredi Başvurusu 2021
TEB bankası tarafından uygulanmakta olan uygun faizli ihtiyaç kredisi , düşük faizli TEB ihtiyaç kredisi kampanyası da devam etmektedir. Türkiye ekonomik bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında banka 1.59 faiz uygular iken yine bu kampanya kapsamın da 10.000 TL'ye 36 aya kadar vade seçeneğini siz müşterileri için sağlıyor.
Burada bilmeniz gereken çok önemli bir detay ise banka kredi ile yapmış olduğu bildirgede kredi kullanım şartları hakkında değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu da belirtmektedir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.