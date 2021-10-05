Kalyon Holding'ten golf sporuna destek

Kalyon Holding'in yenilenebilir enerji alanındaki şirketlerinden Kalyon PV Güneş Teknolojileri tarafından Kemer Country Club'da düzenlenen Kalyon PV Golf Challenge 2021 turnuvasında toplam 218 sporcu mücadele etti. İlk günü 'Junior 18 Çukur ve Akademi Oyuncu Kategorileri' sporcularının yarıştığı turnuvada; Junior 18 Çukur kazananı Tibet Filiz, Junior Academy kazananı Ahmet Evyap oldu. Turnuvanın son 2 gününde ise iş, spor ve cemiyet hayatından 158 sporcu yarıştı. Ladies Gross'ta ödülün sahibi Ayşen Erdoğan olurken, Men's Gross'ta birinciliği Mehmet Kazan aldı. Mens Cat A Kategorisi'nde birinci olan Hüseyin Alp, ödülünü Demirören Holding Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden alırken; Mens Gross Kategorisi'nde birinci olan Mehmet Kazan'a ise ödülünü Kalyon Holding Başkanı Cemal Kalyoncu verdi.
- Ekonomi
- 05.10.2021 Gazete