BAT sigara zammı! BAT sigara markaları zamlı fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim Kent, Kent D- Range, Pall Mall, Samsun, Maltepe zam sonrası yeni fiyat listesi!

Sigara tiryakileri içtikleri sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı konusundaki yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Son açıklama BAT'tan geldi. BAT sigara markaları zamlı fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim Kent, Kent D- Range, Pall Mall, Samsun, Maltepe zam sonrası yeni fiyat listesi!
BAT SİGARA ZAMMI! BAT SİGARA MARKALARI ZAMLI FİYATLARI NE KADAR OLDU?
British American Tobacco 2021 yeni zamlı fiyat listesi!
Kent: 16 TL
Kent D-Range: 16 TL
Kent Slims: 19 TL
Rothmans: 15, 50 TL
Pall Mall: 16 TL
Tekel 2000: 15, 50 TL
Tekel 2001: 15, 50 TL
Samsun: 16 TL
Maltepe: 16 TL
Viceroy: 16 TL
CAMEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
JTİ tarafından Camel ve Winston'a 1 TL zam yapıldığı duyuruldu. Son yapılan açıklamada, Camel ve Winston sigaralara 1 TL zam geldiği açıklandı.
İşte 4 Ekim Camel 2021 sigara fiyatları;