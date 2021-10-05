BAT sigara zammı! BAT sigara markaları zamlı fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim Kent, Kent D- Range, Pall Mall, Samsun, Maltepe zam sonrası yeni fiyat listesi!

CAMEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

JTİ tarafından Camel ve Winston'a 1 TL zam yapıldığı duyuruldu. Son yapılan açıklamada, Camel ve Winston sigaralara 1 TL zam geldiği açıklandı.

İşte 4 Ekim Camel 2021 sigara fiyatları;