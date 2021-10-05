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    • Ekonomi
    • 05.10.2021 16:41
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    • 05.10.2021 16:41
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    Açığa çıkarıldı! Günde 111 TL ödeme yapan bu arabayı alır: DACİA resmen duyurdu!

    DACİA Ekim ayı kampanyasını resmi internet sayfası üzerinden duyurdu. Ekim ayı kampanyası kapsamında 2021 model Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 model vasıta alımlarında 40.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imlanı sağlanıyor. Kampanya kapsamında 246.900 TL olan vasıta bedelinin 206.900 TL'sini peşin, geriye kalan 40.000 TL'sini ise kredi kampanyası kapsamında 12 ayda ödeyebilirsiniz. Aynı vakitte tüm Dacia modellerinde 1.000 TL takas indirimi yapılıyor.

    takvim.com.tr
    Günde 111 TL ödeme yapan bu arabayı alır: DACİA resmen duyurdu!

    Otomobil üreticileri daha fazla araç satmak için çeşitli kampanyalar uyguluyor. Bu kapsamda Dacia yeni açıklama yaptı. DACİA Yeni Duster modelinde 30 Ekim'e kadar geçerli kampanya uygulayacak. Kampanya 40.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seviyesi ile aylık 3.378 TL ödeme olanağı tanınıyor. Bu da günlük 112,6 TL ödeme manasına geliyor. Peki Ekim ayında sıfır km Dacia modelleri kaç lira oldu? Dacia modelleri ne kadar? Ekim ayı Dacia fiyatları kaç para? Dacia fiyat listeleri belli oldu mu?

    DACİA tarafından yapılan kampanya açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

    Dacia Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 otomobilin perakende satın alımında uygulanan 246.900 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 206.900 TL peşinat, 40.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 3.378 TL'dir.

    YENİ SANDERO

    Başlangıç fiyatı ₺171.000

    YENİ SANDERO STEPWAY

    Başlangıç fiyatı ₺198.000

    LODGY

    Başlangıç fiyatı ₺215.000

    DOKKER COMBİ

    Başlangıç fiyatı ₺162.000

    DOKKER VAN

    Başlangıç fiyatı ₺148.000

        Dacia Yeni Sandero Stepway 2021 Ekim Sıfır Araç Fiyat Listesi

        Dacia Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 203.900

        Dacia Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 215.000

        Dacia Yeni Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo 90 bg 197.900

        Dacia Yeni Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 199.400

        Dacia Yeni Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 225.900

        Dacia Duster 1.0 Tce 90 bg 4X2 E6DFull 203.000

        Dacia Duster Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull Benzin/LPG Manuel 209.000

        Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull Dizel Manuel 252.900

        Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 E6DFull Dizel Manuel 322.900

        Dacia Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull Benzin/LPG Manuel 222.000

        Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull Benzin Manuel 226.000

        Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull Benzin Manuel 247.900
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        Haberler Ekonomi Açığa çıkarıldı! Günde 111 TL ödeme yapan bu arabayı alır: DACİA resmen duyurdu!
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