Açığa çıkarıldı! Günde 111 TL ödeme yapan bu arabayı alır: DACİA resmen duyurdu!

Otomobil üreticileri daha fazla araç satmak için çeşitli kampanyalar uyguluyor. Bu kapsamda Dacia yeni açıklama yaptı. DACİA Yeni Duster modelinde 30 Ekim'e kadar geçerli kampanya uygulayacak. Kampanya 40.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seviyesi ile aylık 3.378 TL ödeme olanağı tanınıyor. Bu da günlük 112,6 TL ödeme manasına geliyor. Peki Ekim ayında sıfır km Dacia modelleri kaç lira oldu? Dacia modelleri ne kadar? Ekim ayı Dacia fiyatları kaç para? Dacia fiyat listeleri belli oldu mu?
DACİA tarafından yapılan kampanya açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Dacia Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 otomobilin perakende satın alımında uygulanan 246.900 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 206.900 TL peşinat, 40.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 3.378 TL'dir.
YENİ SANDERO
Başlangıç fiyatı ₺171.000
YENİ SANDERO STEPWAY
Başlangıç fiyatı ₺198.000
LODGY
Başlangıç fiyatı ₺215.000
DOKKER COMBİ
Başlangıç fiyatı ₺162.000
DOKKER VAN
Başlangıç fiyatı ₺148.000