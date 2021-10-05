Açığa çıkarıldı! Günde 111 TL ödeme yapan bu arabayı alır: DACİA resmen duyurdu!

Otomobil üreticileri daha fazla araç satmak için çeşitli kampanyalar uyguluyor. Bu kapsamda Dacia yeni açıklama yaptı. DACİA Yeni Duster modelinde 30 Ekim'e kadar geçerli kampanya uygulayacak. Kampanya 40.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seviyesi ile aylık 3.378 TL ödeme olanağı tanınıyor. Bu da günlük 112,6 TL ödeme manasına geliyor. Peki Ekim ayında sıfır km Dacia modelleri kaç lira oldu? Dacia modelleri ne kadar? Ekim ayı Dacia fiyatları kaç para? Dacia fiyat listeleri belli oldu mu?