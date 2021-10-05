5 Ekim dolar alış - satış fiyatı ne kadar? Dolar, euro, sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada anlık dolar fiyatları!

Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını derledik. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor. Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor. Peki, 5 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!