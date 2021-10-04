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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 16:55
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    • 04.10.2021 17:01
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    TOKİ'den aylık 529 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi! 31 bin TL peşinatla alabilirsiniz! 240 ay vade yapılıyor!

    TOKİ'den ev almak isteyen dar gelirliler için detaylar sayfamızda yer alıyor. TOKİ son olarak dar gelirli aileleri ev sahibi yapma adına konut satışlarına başladı. Bu anlamda Konya Hadim ilçesi konut projesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Alt gelir grubu için hayata geçirilen konut projelerinden hak sahibi olduktan sonra sözleşmeye imza atıldıysa, evin borcu bitene kadar satış ya da devir işleminin gerçekleştirilmesi söz konusu olamamaktadır.

    takvim.com.tr
    529 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi! 31 bin TL peşinatla alabilirsiniz!

    Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranıyor. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabiliyor. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer alıyor. TOKİ'den ev almak isteyenlerin internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşıp, ilanın başvuru şartlarında belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması gerekiyor.

    529 lira taksitle alınıyor!

    31 bin TL peşinatla alabilirsiniz!

    BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

    • Kimlik Fotokopisi,

    • Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi",

    • Engelli vatandaşların, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

    • Emekli vatandaşların, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan Emekli Kimlik Belgesi'ni veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazısı gibi belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        TOKİ'DEN ALINAN EVLER SATILIR MI?

        TOKİ'den alınan ev satılır mı, nasıl satılır sorusuna cevap aranırken alt ve orta gelir grubunda olanlara yönelik farklı uygulamaların yapıldığı bilinmelidir. Alt gelir grubu için hayata geçirilen konut projelerinden hak sahibi olduktan sonra sözleşmeye imza atıldıysa, evin borcu bitene kadar satış ya da devir işleminin gerçekleştirilmesi söz konusu olamamaktadır. Ayrıca borcun tamamı ödenene katar alıcı ya da ailesi için ikamet şartı vardır. Alıcının kendisinin ya da ailesinin sözleşme imzalanan konutta oturmadıkları tespit edilirse, imzalanan sözleşmenin feshedilmesi gündeme gelmektedir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
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        Skandal sözleri böyle savundu
        Haberler Ekonomi TOKİ'den aylık 529 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi! 31 bin TL peşinatla alabilirsiniz! 240 ay vade yapılıyor!
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