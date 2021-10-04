TOKİ'den aylık 529 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi! 31 bin TL peşinatla alabilirsiniz! 240 ay vade yapılıyor!

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranıyor. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabiliyor. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer alıyor. TOKİ'den ev almak isteyenlerin internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşıp, ilanın başvuru şartlarında belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması gerekiyor.
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BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
• Kimlik Fotokopisi,
• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi",
• Engelli vatandaşların, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
• Emekli vatandaşların, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan Emekli Kimlik Belgesi'ni veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazısı gibi belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.