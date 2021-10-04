TOKİ'den aylık 529 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi! 31 bin TL peşinatla alabilirsiniz! 240 ay vade yapılıyor!

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranıyor. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabiliyor. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer alıyor. TOKİ'den ev almak isteyenlerin internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşıp, ilanın başvuru şartlarında belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması gerekiyor.