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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 10:44
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    • 04.10.2021 11:00
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    Tarım Kredi Kooperatif Market şubeleri nerelerde var? 1000 Tarım Kredi Kooperatif Marketi hangi il, ilçelerde açılacak?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Tarım Kredi Kooperatif Market şubeleri nerelerden var? Sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alışveriş için Tarım Kredi Kooperatif marketine gitti ve alışveriş yaptı. Çıkışta ise önemli açıklamalarda bulundu ve kooperatife bağlı market sayısının arttırılacağına dikkat çekti. Bu gelişme üzerine marketlerin hangi şubelerde, nerelerde açılacağı merak konusu oldu. Peki 1000 Tarım Kredi Kooperatif Marketi hangi il, ilçelerde açılacak?

    takvim.com.tr
    Tarım Kredi Kooperatif Market şubeleri nerelerde var?

    Tarım Kredi Kooperatif Market şubeleri nerelerde var? 1000 Tarım Kredi Kooperatif Marketi hangi il, ilçelerde açılacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alışveriş için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ni ziyaret etmesi ve şube sayılarının arttırılacağını açıklamasının ardından vatandaşlar yoğun bir şekilde araştırmalara başladı. İşte tüm gelişmeler...

    1000 TARIM KOOPERATİF MARKET NERELERDE AÇILACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki evinin yakınında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına gitti. Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve kasada nakit ödeme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla ve çalışanlarla sohbet etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti. Başka Erdoğan kooperatife bağlı market sayısının artırılacağını, vatandaşa daha ürün ulaştırılacağını söyledi.

    Vatandaşların kesesine uygun bir market olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum" diye konuştu.

        KOOPERATİF MARKET FİYATLARI UCUZ MU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" dedi.

        TARIM KOOPERATİF MARKELER HAKKINDA

        Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek veya işleterek kooperatiflerimizin yanı sıra Kooperatif Marketlerimiz aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyoruz.

        Üreticimizin hakkını koruduğumuz gibi tüketicinin de hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa sunulduğu marketlerimizde diğer çiftçi kooperatiflerinin ürünlerine de yer veriyoruz.

        İlk şubesini 2017'de açtığımız ve başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Kooperatif Marketlerimizin, tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek adına yurt genelinde şube sayısını artırmaya devam ediyoruz.
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        Haberler Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif Market şubeleri nerelerde var? 1000 Tarım Kredi Kooperatif Marketi hangi il, ilçelerde açılacak?
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