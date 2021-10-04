Sigara zammı var mı? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları listesi 2021! Malbora, Tekel, Kent ve diğer sigaralar ne kadar oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sigara tiryakisi olanları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve sosyal medyada dolaşan iddialara göre Philip Morris sigara fiyatlarını zamlandırdı. Malbora, L&M, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield fiyatları ne kadar oldu?
SİGARA ZAMMI VAR MI?
Ağustos ayında en son alınan karara göre; tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.
Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40'a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021 NE KADAR?
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL