Sigara zammı var mı? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları listesi 2021! Malbora, Tekel, Kent ve diğer sigaralar ne kadar oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sigara tiryakisi olanları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve sosyal medyada dolaşan iddialara göre Philip Morris sigara fiyatlarını zamlandırdı. Malbora, L&M, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield fiyatları ne kadar oldu?