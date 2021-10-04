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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 08:36
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    • 04.10.2021 09:26
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    Sigara zammı var mı? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları listesi 2021! Malbora, Tekel, Kent...

    Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Sigara zammı var mı? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni karar yayımlanmıştı ve Ağustos ayında bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarlar değişmişti. Şimdi ise sosyal medyada bazı iddialar dolaşıyor ve Malbora fiyatlarının zamlandığına ilişkin bilgiler yayınlanıyor. Peki ne kadar zam geldi? İşte güncel sigara fiyatları listesi 2021…

    takvim.com.tr
    Sigara zammı var mı?

    Sigara zammı var mı? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları listesi 2021! Malbora, Tekel, Kent ve diğer sigaralar ne kadar oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sigara tiryakisi olanları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve sosyal medyada dolaşan iddialara göre Philip Morris sigara fiyatlarını zamlandırdı. Malbora, L&M, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield fiyatları ne kadar oldu?

    SİGARA ZAMMI VAR MI?

    Ağustos ayında en son alınan karara göre; tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.

    Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40'a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021 NE KADAR?

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL
    Kent D-Range: 15 TL
    Kent Swicth: 16 TL
    Kent N-Range: 18 TL
    Rothmans: 14 TL
    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL
    Tekel 2000: 14 TL
    Tekel 2001: 14 TL
    Samsun: 14 TL
    Samsun 216: 14 TL
    Maltepe: 14 TL

        TURKTAB

        Medley: 12,5 lira

        JTI

        Winston Slender: 15 TL
        Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
        Winston: 16 TL

        Camel Slender: 14,5 TL
        Camel Rework: 15 TL
        Camel: 15 TL
        Monte Carlo Slender: 14 TL
        Monte Carlo: 14,5 TL
        LD: 14 TL

        Philip Morris

        Marlboro Edge: 17 TL
        Marlboro Touch: 18 TL
        Marlboro: 19 TL
        Parliament: 19,50 TL
        Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

        Muratti: 17 TL
        Muratti Blu: 16 TL
        Lark: 16 TL
        Chesterfield: 15,50 TL
        Chesterfield Mode: 15,50 TL
        L&M: 15,50 TL
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        Haberler Ekonomi Sigara zammı var mı? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları listesi 2021! Malbora, Tekel, Kent...
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