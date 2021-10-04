Peş peşe açıklandı! Kamu bankaları 4 Ekim konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Ekim ayı amacıyla bankaların güncel kredi faiz oranları dikkatle takip ediliyor. Nakit gereksinimi olan vatandaşlar bankalar doğrultusundan yapılan düşük faizli ve uzun vadeli kampanyaları incelemeye koyuldu. Bankalar bu sebeple detaylı kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Peki 2021 Ekim ayı kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank gibi bankalarda kredi faiz oranları güncel listesi...
VAKIFBANK
Taşıt kredisi: yüzde 1.50'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: yüzde 1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: yüzde 1,37'den başlayan faizler bulunuyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: yüzde 1.55'ten
Taşıt kredisi (kaskolu): yüzde 1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): yüzde 1.63
Konut kredisi: yüzde 1.37'den başlayan faiz oranları mevcut.