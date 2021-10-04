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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 13:12
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    • 04.10.2021 13:12
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    Peş peşe açıklandı! Kamu bankaları 4 Ekim konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

    Tüketici kredileri bundan sonra pek çoğumuz için gereksinim durumuna geldi. Genellikle konut ve taşıt alımlarında, bir anda toplu para çıkartmak zor olmasından insanlar bankalardan kredi çekmeyi tercih ediyorlar. Güncellenen kredi faiz oranlarıyla gereksinim sahibi herkes ideal fırsatlarla dilediği krediyi çekebiliyor, bireysel gereksinim, konut, taşıt şeklindeki bütün giderlerini rahatlıkla karşılayabiliyor. Düşük faizli ve uzun vadeli seçenekleriyle sunulan kampanyalar yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Ziraat, Vakıfbank, Halkbank gibi bazı bankalarda sunulan fırsatlar vatandaşları mest etmeye yetiyor.

    takvim.com.tr
    Kamu bankaları 4 Ekim kredi faiz oranlarını güncelledi

    Ekim ayı amacıyla bankaların güncel kredi faiz oranları dikkatle takip ediliyor. Nakit gereksinimi olan vatandaşlar bankalar doğrultusundan yapılan düşük faizli ve uzun vadeli kampanyaları incelemeye koyuldu. Bankalar bu sebeple detaylı kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Peki 2021 Ekim ayı kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank gibi bankalarda kredi faiz oranları güncel listesi...

    VAKIFBANK

    Taşıt kredisi: yüzde 1.50'den

    İhtiyaç Kredisi Kampanyası: yüzde 1.55'den

    SarıPanjur Konut Kredisi: yüzde 1,37'den başlayan faizler bulunuyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI

    Tüketici kredisi: yüzde 1.55'ten

    Taşıt kredisi (kaskolu): yüzde 1.61

    Taşıt kredisi (kaskosuz): yüzde 1.63

    Konut kredisi: yüzde 1.37'den başlayan faiz oranları mevcut.

        HALKBANK

        İhtiyaç Kredilerinde yüzde 1,51'den,

        Taşıt Kredilerinde yüzde 1,54'den,

        Konut Kredilerinde yüzde 1,38'den başlayan faizler uygulanıyor.

        KREDİ İHTİYACINIZI BELİRLEYİN

        İlk adım kredi ihtiyacını belirlemek. Bankalar değişik ihtiyaçlara ideal olarak, bireysel tüketici kredileri çatısı altında değişik kredi mamülleri sunuyor. Bu ürünler üç üç ana başlık altında toplanıyor: Konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi. Bu üç ana kredi kategorisi de alt kategorilere bölünüyor. Bunun hedefi tüketicilere daha iyi hizmet verebilmeyi sağlamak. Bu amaçla ilk önce ihtiyacınıza yönelik doğru kredi türünün hangisi olduğunu belirlemenizde yarar var.

        EN AVANTAJLI KREDİYİ BULUN

        Bir ileri ismim en avantajlı kredi sekmesini bulmak. En avantajlı kredi nedir peki? Bankalar krediyi belli bir faiz seviyesi ile verirler. Faiz seviyesi ne kadar düşük olursa geri ödeyeceğiniz oran da o kadar azalır. Geri ödeyeceğiniz seviyesi etkileyen yalnızca faiz seviyesi değil elbette. Dosya masrafı, sigorta, uzman ücreti gibi ücretler de geri ödeyeceğiniz tutarı etkiler. Bu amaçla kredi faiz seviyesi ile eş güdümlü başka tutarları da göz önünde bulundurmanız lüzumir. Toplayacak olursak en ideal krediyi bulmak amacıyla ilgi etmeniz lüzumen noktalar şunlar:

        - Kredi faiz seviyesi

        - Yıllık maliyet seviyesi

        - Dosya masrafı

        - Ekspertiz ücreti

        - Yaşam sigortası

        Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        Tüm bu ücretleri kapsayan çeşitli bir inceleme amacıyla şube şube dolaşmanıza ise hiç lüzum yok. Hangikredi.com'un kredi hesaplama aracından yararlanarak kredi hesaplama prosedürü yapabilirsiniz. Hesaplama aracına çekmek dilediğiniz kredi tutarı ve vadesini aratarak hesaplama yaparak kriterlerinize ideal mamülleri tek sayfada görüntüleyebilir, karşılaştırabilir ve müracaatte bulunabilirsiniz.

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