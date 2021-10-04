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    İŞKUR'a kayıtlı özel istihdam büroları ile iş fırsatı

    İŞKUR'a kayıtlı faaliyet gösteren 551 özel istihdam bürosu bulunuyor. Bu bürolar, üç yıllık ekonomik program kapsamında 3.5 milyon istihdam yaratmada da aktif rol üstlenecek.

    Özel bürolar ile iş fırsatı
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    Türkiye'de iş ve işçi bulmaya aracılık eden, İŞKUR'a kayıtlı faaliyet gösteren 551 özel istihdam bürosu bulunuyor. Bu bürolar, üç yıllık ekonomik program kapsamında 3.5 milyon istihdam yaratmada da aktif rol üstlenecek.

    Bürolar, daimi çalışanların yanı sıra iş sözleşmesi devam eden işçinin hamilelik, yıllık izin, hastalık gibi nedenlerle iş sözleşmesinin aksıya alınması durumunda işverenin ihtiyacını karşılamak için de eleman temin ediyor. Bürolar; enerji, perakende, telekomünikasyon, hızlı tüketim, finans gibi alanlardan ofis destek personeline kadar geniş bir alanda birçok sektöre hizmet veriyor.



    Adaylardan hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. Bürolar, mevsimlik tarım işleri, temizlik, hasta, yaşlı, çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde süre sınırı aranmadan personel ihtiyacını karşılıyor. Özel istihdam büroları sadece işverenlerden ücret alabiliyor. Yönetmelikte belirlenen meslekler ve üst düzey yöneticiler hariç, iş arayandan hiçbir ad altında ücret alınamıyor, menfaat temin edilemiyor.

    Dönemsel olarak çalışanların yasal haklarının güvence altına alınması, genç nüfusun iş hayatına geçişinin kolaylaştırılması temel hedefler arasında yer alıyor.




    ASGARİ ÜCRETİN ALTINA İZİN YOK

    Özel istihdam bürolarının yükümlülükleri şöyle:

    ● İş arayanlardan ücret almamak gerekiyor.

    ● Çalışma izni bulunmayan yabancılara danışmanlık hizmeti verebiliyor.

    ● İşgücünün sigortasız çalışması, sendikaya üye olmaması, asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar yapılmamalı.

    HAZAL ATEŞ
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    Haberler Ekonomi İŞKUR'a kayıtlı özel istihdam büroları ile iş fırsatı
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