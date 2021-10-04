Evi olmayan kiracılar dikkat: Ziraat Bankası’ndan 200 bin TL ev kredisi çeken bakın ne kadar para ödemesi yapıyor!

Bu yıl corona virüsünün de etkisiyle kira fiyatlarında mühim yükselişler gerçekleşti. Kira ödemekten sıkılanlar ise ev sahibi olmanın yollarını araştırıyor. Ziraat Bankası bu yıl bitmeden ev satın alabilmek isteyenler amacıyla duyuruda bulundu. Banka doğrultusundan oluşturulan açıklamada, uzman sayısal değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara uzman sayısal değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üstünde olan konutlara ise uzman sayısal değerinin %80'ine kadar 120 aya varan vadeler ile kredi verileceği bildirildi.
Ziraat Bankası'ndan 200 bin TL çeken ne kadar geri ödeme yapacak?
Ziraat Bankası'ndan 200 bin TL ev kredisi çeken bir vatandaşa aylık yüzde 1,37 faiz seviyesi uygulanıyor. Banka doğrultusundan oluşturulan hesaplamaya göre vatandaşın taksit ödemesi 3.405,31 TL olarak belirleniyor. Ziraat Bankası konut kredisi senelik maliyet seviyesi ise yüzde 18.0535
olarak açıklandı. Söz hususu kredi 120 ay vade ile vatandaşlara veriliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Banka kredi açıklamaları:
Krediye husus gayrimenkul üstüne ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi durumunda ek teminat talep edilebilir. Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, hususi ve mecburi deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.