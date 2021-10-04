Evi olmayan kiracılar dikkat: Ziraat Bankası’ndan 200 bin TL ev kredisi çeken bakın ne kadar para ödemesi yapıyor!

Ziraat Bankası konut kredisi özellikleri

180 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %80'ine kadar kredi kullanabilirsiniz. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Ziraat Sigorta AŞ tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş. acentesidir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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