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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 16:06
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    • 04.10.2021 16:06
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    Evi olmayan kiracılar dikkat: Ziraat Bankası’ndan 200 bin TL ev kredisi çeken bakın ne kadar para ödemesi yapıyor!

    Ev hayali kuran kiracılara büyük müjde! Birçok vatandaş yükselen kira fiyatlarından şikayetçi. Bu amaçla vatandaşlar ev sahibi olmanın yollarını arıyorlar. Ziraat Bankası ev satın alabilmek isteyenler amacıyla duyuruda bulundu. Kamu bankası doğrultusundan oluşturulan duyuruda, 120 aya kadar vade imkânı ile ideal finansmanlı kredi verileceği açıklandı. 120 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %80'ine kadar kredi kullanabilirsiniz. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası’ndan 200 bin TL ev kredisi çeken bakın ne kadar para ödemesi yapıyor!

    Bu yıl corona virüsünün de etkisiyle kira fiyatlarında mühim yükselişler gerçekleşti. Kira ödemekten sıkılanlar ise ev sahibi olmanın yollarını araştırıyor. Ziraat Bankası bu yıl bitmeden ev satın alabilmek isteyenler amacıyla duyuruda bulundu. Banka doğrultusundan oluşturulan açıklamada, uzman sayısal değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara uzman sayısal değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üstünde olan konutlara ise uzman sayısal değerinin %80'ine kadar 120 aya varan vadeler ile kredi verileceği bildirildi.

    Ziraat Bankası'ndan 200 bin TL çeken ne kadar geri ödeme yapacak?

    Ziraat Bankası'ndan 200 bin TL ev kredisi çeken bir vatandaşa aylık yüzde 1,37 faiz seviyesi uygulanıyor. Banka doğrultusundan oluşturulan hesaplamaya göre vatandaşın taksit ödemesi 3.405,31 TL olarak belirleniyor. Ziraat Bankası konut kredisi senelik maliyet seviyesi ise yüzde 18.0535
    olarak açıklandı. Söz hususu kredi 120 ay vade ile vatandaşlara veriliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Banka kredi açıklamaları:

    Krediye husus gayrimenkul üstüne ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi durumunda ek teminat talep edilebilir. Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, hususi ve mecburi deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.

        Ziraat Bankası konut kredisi özellikleri

        180 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %80'ine kadar kredi kullanabilirsiniz. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.

        Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.

        *Hayat Sigortası ürünleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Ziraat Sigorta AŞ tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş. acentesidir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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        Haberler Ekonomi Evi olmayan kiracılar dikkat: Ziraat Bankası’ndan 200 bin TL ev kredisi çeken bakın ne kadar para ödemesi yapıyor!
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