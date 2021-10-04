4 Ekim 2021 son dakika yeni sigara zammı haberi: Philip Morris Parliament, Muratti, Lark, L&M, Marlboro, Malrboro Touch, yeni fiyatları...

Philip Morris Kimdir?

Philip Morris International Inc. (PMI), 180'den fazla ülkede satılan ürünleri ile Amerikan çok uluslu bir sigara ve tütün üretim şirketidir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Philip Morris Kimdir ve Tarihçesi

Philip Morris şirketi 1919 yılında Virgina'da kurulan ve şu an 180 ülkede aktif satış yapan bir tütün mamülleri şirketidir. Şirketin hikayesi aslında 1846'de Philip Morris ile kutulanmış sigara ve tütünlerin satıldığı Londra'da bir dükkanda başlamıştır. Phiilip Morris'in ölümünden sonra dükkanı kardeşleri Leopold ve Widow devralmıştır.