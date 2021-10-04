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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 09:50
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    • 04.10.2021 09:57
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    4 Ekim 2021 son dakika yeni sigara zammı haberi: Philip Morris Parliament, Muratti, Lark, L&M, Marlboro, Malrboro Touch, yeni fiyatları...

    4 Ekim 2021 Pazartesi günü itibariyle Philip Morris International sigara ürünlerine zam geldiği duyuruldu. Söz konusu sigara ürünlerinin fiyatlarda 1 liralık artış kaydedildi. Sigara tiryakileri bir yandan sigarayı bırakmak isterken bir yandan sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Sigaraya oluşturulan zamlar da sigara tiryakilerini sigara içmekten koparamıyor. Peki 4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Marlboro, Parliament, Muratti, Lark , Chesterfield, L&M yeni fiyatlar...

    takvim.com.tr
    4 Ekim 2021 son dakika sigara zammı! 2021 Sigara yeni fiyatları ne kadar oldu?

    Sosyal medya platformlarında 4 Ekim 2021 günü sigara fiyatlarına zam yapıldığı iddia edilmeye bailandı. Sigara tiryakileri yeni fiyat listesini kendi hesaplarından paylaşmaya başladı. Philip Morris ürünlerine birer tl zam geldiği iddia edilmiştir. Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu. Peki 4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Marlboro, Parliament, Muratti, Lark , Chesterfield, L&M yeni fiyatlar..

    2021 Sigara fiyatları zammı ne kadar oldu?

    Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre sigara fiyatları 4 Ekim 2021'de aşağıdaki gibi olmuştur.

    4 Ekim 2021 son dakika yeni sigara zammı fiyat listesi

    Malrboro Edge: 17.00 TL

    Malrboro Edge (Blue- Sky) 17,00 TL

    Malrboro Touch (Blue/ Gray/ White): 18,00 TL

    Malrboro: 19,00 TL

    Parlıament: 19,50 TL

    Parlıament Mıdnıght Blue: 18,50 TL

    Murattı: 17,00 TL

    Murattı Blue: 16,00 TL

    Lark: 16,00

    Chesterfield: 15,50 TL

    L&M: 15,50 TL

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        Winston Slender: 15 TL

        Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

        Winston: 16 TL

        LD: 14 TL Pall Mall: 14,50 TL

        Tekel 2000: 14 TL

        Tekel 2001: 14 TL

        Samsun: 14 TL

        Samsun 216: 14 TL

        Maltepe: 14 TL

        Kent: 15 TL

        Kent D-Range: 15 TL

        Kent Swicth: 16 TL

        Kent N-Range: 18 TL

        Rothmans: 14 TL

        Viceroy: 14,50 TL

        Philip Morris Kimdir?

        Philip Morris International Inc. (PMI), 180'den fazla ülkede satılan ürünleri ile Amerikan çok uluslu bir sigara ve tütün üretim şirketidir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        Philip Morris Kimdir ve Tarihçesi

        Philip Morris şirketi 1919 yılında Virgina'da kurulan ve şu an 180 ülkede aktif satış yapan bir tütün mamülleri şirketidir. Şirketin hikayesi aslında 1846'de Philip Morris ile kutulanmış sigara ve tütünlerin satıldığı Londra'da bir dükkanda başlamıştır. Phiilip Morris'in ölümünden sonra dükkanı kardeşleri Leopold ve Widow devralmıştır.


        Ürünleri Nelerdir?

        PMI'ın halihazırda piyada bulunan ürünleri: Longbeach, Marlboro, Parliament, Philip Morris, L&M, Muratti, Lark, Chesterfield, A-Mild, Morven Gold, DJI Sam Soe,Bond Street, Multifilter ve Virginia Slims'tir. Türkiye'de bulunan ürünleri: Muratti, Lark , Chesterfield, Marlboro, Parliament, Chesterfield ve L&M'dir.
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        Haberler Ekonomi 4 Ekim 2021 son dakika yeni sigara zammı haberi: Philip Morris Parliament, Muratti, Lark, L&M, Marlboro, Malrboro Touch, yeni fiyatları...
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