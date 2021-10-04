4 Ekim 2021 son dakika yeni sigara zammı haberi: Philip Morris Parliament, Muratti, Lark, L&M, Marlboro, Malrboro Touch, yeni fiyatları...

Sosyal medya platformlarında 4 Ekim 2021 günü sigara fiyatlarına zam yapıldığı iddia edilmeye bailandı. Sigara tiryakileri yeni fiyat listesini kendi hesaplarından paylaşmaya başladı. Philip Morris ürünlerine birer tl zam geldiği iddia edilmiştir. Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu. Peki 4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Marlboro, Parliament, Muratti, Lark , Chesterfield, L&M yeni fiyatlar..
2021 Sigara fiyatları zammı ne kadar oldu?
Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre sigara fiyatları 4 Ekim 2021'de aşağıdaki gibi olmuştur.
4 Ekim 2021 son dakika yeni sigara zammı fiyat listesi
Malrboro Edge: 17.00 TL
Malrboro Edge (Blue- Sky) 17,00 TL
Malrboro Touch (Blue/ Gray/ White): 18,00 TL
Malrboro: 19,00 TL
Parlıament: 19,50 TL
Parlıament Mıdnıght Blue: 18,50 TL
Murattı: 17,00 TL
Murattı Blue: 16,00 TL
Lark: 16,00
Chesterfield: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
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