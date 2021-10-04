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    29 bin kişiye istihdam fırsatı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ağustos'ta 927 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 955 milyon lira olarak hesaplandı.

    29 bin kişiye istihdam fırsatı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ağustos'ta 927 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 955 milyon lira olarak hesaplandı.

    Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 909 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 215 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3.4 milyar lira oldu.

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