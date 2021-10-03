TEFE TÜFE ekim ayı kira artış oranı son dakika açıklandı mı? Kira zammı hesaplama ekranı 2021! Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu?

Ekim ayının ilk günlerinde kiralara gelecek zam merak ediliyor. Bilindiği üzere her ay başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da belli oluyor. Son dönemde kira fiyatlarında artış yaşanması nedeniyle vatandaşlar ekim ayı kira artış oranının ne kadar olacağını merak etöeye başladı. Peki, TEFE TÜFE ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte ekim ayı kira zammı hesaplama ekranı 2021!
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Ekim ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Zam oranları 4 Ekim günü açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.
KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.