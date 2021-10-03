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    • Ekonomi
    • 03.10.2021 10:42
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    • 03.10.2021 10:42
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    TEFE TÜFE ekim ayı kira artış oranı son dakika açıklandı mı? Kira zammı hesaplama ekranı 2021! Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu?

    Ekim ayının gelmesiyle birlikte kiracılar ve ev sahipleri tarafından kira artış oranı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay başında açıklanan enflasyon rakamları kira artış oranında belirleyici etken oluyor. 4 Ekim tarihinde açıklanacak TÜİK enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca kişi bu ay kiralara ne kadar zam geleceğini hesaplamaya başlayacak. Eylül ayı kira artış oranı %15,28 olarak belirlenmişti. Peki, TEFE TÜFE ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ekim ayı kira zammı hesaplama ekranı 2021!

    takvim.com.tr
    TEFE TÜFE ekim ayı kira artış oranı son dakika açıklandı mı? Kira zammı hesaplama ekranı 2021! Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu?

    Ekim ayının ilk günlerinde kiralara gelecek zam merak ediliyor. Bilindiği üzere her ay başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da belli oluyor. Son dönemde kira fiyatlarında artış yaşanması nedeniyle vatandaşlar ekim ayı kira artış oranının ne kadar olacağını merak etöeye başladı. Peki, TEFE TÜFE ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte ekim ayı kira zammı hesaplama ekranı 2021!

    EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Ekim ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Zam oranları 4 Ekim günü açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.

    KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

        EYLÜL AYI KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

        TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

        YASAL KİRA ZAMMI NASIL YAPILIR?

        Ev ve işyeri kiralarında geçen yılın başına kadar taraflar aralarında farklı bir oran belirlememişse Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışlar dikkate alınıyordu. Geçen yılın başında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kira artışlarında uygulanabilecek en üst sınır TÜFE'ye (Tüketici Fiyatları Endeksi) bağlandı.

        Yürürlükteki yasal düzenlemeye göre, kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahiplerinin bu oranın üzerinde zam yapmaları yasak.

        YÜKSEK KİRA ARTIŞINDA MAHKEME YOLU AÇIK

        Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor.
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