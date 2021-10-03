Ekim ayı evde bakım maaşı güncel iller listesi 2021! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Ekim ayı evde bakım maaşı güncel iller sıralaması! Evde bakım maaşı hesaplara hangi tarihte yatırılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir halde yapılır oldu. Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı şartları karşılayanların hesaplarına her ayın belirli tarihlerde 1.797 ödemeyi yapıyor. Yurttaşlar e-Devlet üzerinden yardımın yatırılıp yatırılmadığını kolayca görebiliyor. Peki evde bakım maaşından kimler yararlanabiliyor? İşte tüm bilgiler…
EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Bakanlık tarafından ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Ekim ayı ödemelerinin hangi illere yattığını gösteren güncel liste yayınlandığında ahaber.com.tr'de olacak.
EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL 2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyo.
Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.