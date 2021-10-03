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    • Ekonomi
    • 03.10.2021 08:58
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    • 03.10.2021 08:58
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    Ekim ayı evde bakım maaşı güncel iller listesi 2021! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu?

    Ekim ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla her ay hesaplara yatırılan 1.797 TL evde bakım ödeneği hakkında detaylar araştırılıyor. Yeni başvuru yapmak isteyenler ise şartların neler olduğunu merak ediyor. Peki, ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu?

    Ekim ayı evde bakım maaşı güncel iller sıralaması! Evde bakım maaşı hesaplara hangi tarihte yatırılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir halde yapılır oldu. Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı şartları karşılayanların hesaplarına her ayın belirli tarihlerde 1.797 ödemeyi yapıyor. Yurttaşlar e-Devlet üzerinden yardımın yatırılıp yatırılmadığını kolayca görebiliyor. Peki evde bakım maaşından kimler yararlanabiliyor? İşte tüm bilgiler…

    EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Bakanlık tarafından ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Ekim ayı ödemelerinin hangi illere yattığını gösteren güncel liste yayınlandığında ahaber.com.tr'de olacak.

    EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL 2021

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyo.

    Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Ekim ayı evde bakım maaşı güncel iller listesi 2021! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu?
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