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    • Ekonomi
    • 02.10.2021 16:31
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    • 02.10.2021 16:31
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    Son dakika haberleri: Meclis açılır açılmaz sunuldu! Bir ÖTV desteği daha geldi! Fiyatları yüzde 54 düşecek

    Son dakika haberleri: Fiyatları yüzde 54 düşecek. Ak Parti doğrultusundan dün Meclis Başkanlığı'na yayılan 65 maddelik Vergi Usul Kanunu'nda farklılık öngören yasa önerilerinde detaylar meydana çıkmaya devam ediyor. Yasa teklifine göre ticariden karavana dönüşen vasıtalar da Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV), desteği geliyor. Karavanlarda ÖTV'nin yüzde 220'lerde yüzde 45'lere düşeceğini, Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Karavana ÖTV desteği mi geliyor" diyen Özpeynirci, fiyatların yüzde 42 ila yüzde 54 düşeceğini söyledi.

    Son dakika haberleri: Bir ÖTV desteği daha geldi! Fiyatları yüzde 55 düşecek

    Son dakika haberleri: Ak Parti doğrultusundan dün TBMM'ye yayılan Vergi Usul Kanunu'nda değişiklikte motorlu karavanlarla alakalı planlama ilgi çekti. Fiyatları yüzde 42 ila yüzde 54 düşecek. Sıfır alınan ticari bir vasıta karavana dönüştürüldüğünde ÖTV seviyesi yüzde 220'lere kadar yükseliyordu. Ticari aracın yaşı 5 ve üzeri ise ÖTV seviyesinde düşüş yaşansa da yaş ve yüksek km'lerinden kaynaklı tercih edilmiyordu. Ak Parti doğrultusundan TBMM'ye yayılan yeni yasa önerilerinde motorlu karavanlardan yüzde 45 olarak tek tip ÖTV alınması konusu ile ilgili bir madde de yer alıyor.

    Karavanlarda ÖTV'nin yüzde 220'lerde yüzde 45'lere düşeceğini, Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Karavana ÖTV desteği mi geliyor" diyen Özpeynirci, fiyatların yüzde 42 ila yüzde 54 düşeceğini söyledi. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Özpeynirci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Karavana ÖTV desteği mi geliyor Meclise sunulan kanun teklifinde motorlu karavanlardan %45 olarak tek tip ÖTV alınması yer alıyor. Şu an sıfır bir ticari bir aracı motor karavana dönüştürmeniz halinde %150-220 ÖTV alınıyor. ÖTV sadece 5 yaş üstü motor karavanlarda %4.

    Fiyatları %42 ile %54 düşecek! 2 lt, otomatik sıfır ticari aracın matrah fiyatı yaklaşık 300 bin TL; Bu aracı karavana dönüştürmek istediğinizde motoruna bağlı %150 ÖTV+%18 KDV ödeyince fiyatı 885 bin TL'ye çıkıyor. (Karavan dönüşüm ücreti hariç) Şimdi 513 bin TL'ye inecek.

    2.5 lt, otomatik sıfır ticari aracın matrah fiyatını da 300 bin TL düşünün; Bu aracı karavana dönüştürmek istediğinizde ise motoruna bağlı %220 ÖTV+%18 KDV ödeyince fiyatı 1 milyon 132 bin TL'ye çıkıyor. (Karavan dönüşüm ücreti hariç) Şimdi 513 bin TL'ye inecek. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        Karavan nedir?

        Karavanlar, hayatsal fonksiyonlara en az ölçülerde yanıt verebilecek yatak, mutfak, duş, tuvalet ve oturma birimi donanımlarına sahip, motorlu vasıta standart ölçülerine uygun, dinamik hayat mekânlarıdır. 19. asır sonlarında sirk çalışanların konaklaması amacıyla geliştirilen karavanlar, sonraları Avrupa'da hayat sürdüren çingeneler doğrultusundan kullanılmaya başlanmıştır.

        Otomobil sektöründeki ilerlemeler ardından "motokaravan" adı verdiği ve çekme aracına gereksinim duyulmadan (araca birleşik edilmiş karavan) sarfedilen karavan çeşitleri yapılmıştır. Bugün motokaravan ve çekme karavanolmak üzere iki tür karavan da kullanılmaktadır. İki türün de kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Uzun konaklama süreleri söz konusuysa çekmekaravan, kısa süreli konaklamalar amacıyla ise motokaravan tercih edilmektedir. Çekmekaravanın lastik aşınma gideri dışında pek bir amortisman gereksinimi yoktur. Hareket özgürlüğü ön planda ise motokaravan tercih sebebi olmaktadır.
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