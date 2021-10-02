Son dakika haberleri: Meclis açılır açılmaz sunuldu! Bir ÖTV desteği daha geldi! Fiyatları yüzde 54 düşecek

Özpeynirci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Karavana ÖTV desteği mi geliyor Meclise sunulan kanun teklifinde motorlu karavanlardan %45 olarak tek tip ÖTV alınması yer alıyor. Şu an sıfır bir ticari bir aracı motor karavana dönüştürmeniz halinde %150-220 ÖTV alınıyor. ÖTV sadece 5 yaş üstü motor karavanlarda %4.

Fiyatları %42 ile %54 düşecek! 2 lt, otomatik sıfır ticari aracın matrah fiyatı yaklaşık 300 bin TL; Bu aracı karavana dönüştürmek istediğinizde motoruna bağlı %150 ÖTV+%18 KDV ödeyince fiyatı 885 bin TL'ye çıkıyor. (Karavan dönüşüm ücreti hariç) Şimdi 513 bin TL'ye inecek.

2.5 lt, otomatik sıfır ticari aracın matrah fiyatını da 300 bin TL düşünün; Bu aracı karavana dönüştürmek istediğinizde ise motoruna bağlı %220 ÖTV+%18 KDV ödeyince fiyatı 1 milyon 132 bin TL'ye çıkıyor. (Karavan dönüşüm ücreti hariç) Şimdi 513 bin TL'ye inecek. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.