Ziraat Bankası sadece SSK ve Bağkur emeklilerine veriyor: 15.000 TL çeken 579,83 TL geri ödeyecek!

Ziraat Bankası emeklileri sevindirecek bir duyuruda bulundu. Banka SSK ve Bağkur emeklileri amacıyla yaptığı yazılı açıklamada, maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara ideal finansmanlı kredi vereceğini bildirdi. Söz hususu paket kapsamında 15.000 TL kredi çeken bir emekli aylık 579,83 TL geri ödeme yapacak.
Maaşını Ziraat'ten Alan Emeklilere Özel Krediler Ziraat'te!
Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit gereksinimlerini avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
50.000 TL'ye kadar olan krediler amacıyla 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri olan krediler amacıyla 24 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Yıllık Maliyet seviyesi faiz tahsis ücreti ve vergiler esas alınarak hesaplanmıştır. 35 yaş amacıyla hesaplanan 1 senelik ortalama sigorta masrafı tüketici kredisi amacıyla 39,67-TL, konut kredisi amacıyla 108,19.-TL'dir.
Kredi paketine ait faiz oranlarından; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan ya da yeni müracaatta bulunan; BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üç tanesine sahip olan ya da yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Konut Kredisi amacıyla; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan ya da yeni müracaatta bulunan; BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az dört tanesine sahip olan ya da yeni müracaatta bulunanlar faydalanabilecektir.
Kampanyadan maaşını Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz faydalanabilecektir.