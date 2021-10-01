Son dakika kredi faiz haberleri: 1 Ekim güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 ve 120 aylık taksitlerle...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!

Garanti Bankası'ndan 200 bin TL'lik konut kredisi alındığında ve 36 ay vade ile geri ödeme yapıldığında, toplamda 259 bin 135 TL ödenir. Faiz yüzde 1,42 üzerinden hesaplanır ve aylık 7 bin 134 TL ödenir.

Garanti Bankası'ndan 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168 ve 180 aylık kredi alınabilir.

Akbank'tan 200 bin TL'lik konut kredisi alındığında ve 36 ay vade ile geri ödeme sağlandığında, toplamda 256 bin 973 TL ödenir. Faiz yüzde 1,37 üzerinden hesaplanır.

Akbank'tan 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 ve 120 aylık taksitlerle kredi alabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.