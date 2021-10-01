Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG fiyat artışıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Açıklamada LPG'ye 71 fiyat artışı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Peki, LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları kaç TL oldu? İşte yapılan açıklama sonra fiyatlar

LPG OTOGAZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruşluk fiyat artışı getirildi. Artışın ardından otogaz fiyatı İstanbul'da ortalama 5,95 liraya, Ankara'da 6,03 liraya ve İzmir'de 6,05 liraya yükselecek.