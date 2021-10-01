Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG fiyat artışıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Açıklamada LPG'ye 71 fiyat artışı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Peki, LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları kaç TL oldu? İşte yapılan açıklama sonra fiyatlar
LPG OTOGAZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruşluk fiyat artışı getirildi. Artışın ardından otogaz fiyatı İstanbul'da ortalama 5,95 liraya, Ankara'da 6,03 liraya ve İzmir'de 6,05 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 78,16 DOLAR
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,16 dolardan işlem görüyor. Dün 79,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,31 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 düşüşle 78,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,86 dolardan alıcı buldu.