Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Eylül enflasyon beklentisi/tahmini ne kadar?

YILLIK DEĞİŞİMLER

TÜFE'de ana harcama gruplarında ağustosta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bunu yüzde 22,91 ile ev eşyası ve yüzde 21,76 ile ulaştırma izledi.

Ağustosta 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 4,79 ile haberleşme, yüzde 7,47 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,75 ile eğitim olarak belirlendi.

Ağustosta, endekste kapsanan 415 maddeden, 59 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 49 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 307 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Ağustosta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge ise yüzde 23,05 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" oldu. En düşük artış ise yüzde 18,02 ile "İstanbul" bölgesinde kayda geçti.