Yeni ayla birlikte enflasyon oranları hakkında yapılan son dakika açıklamaları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı için açıklanan verilere göre, enflasyon oranları ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 olmuştu. Peki, Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Eylül enflasyon beklentisi/tahmini ne kadar? İşte detaylar...
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Eylül ayı enflasyon oranları 4 Ekim 2021 Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'de açıklanacak.
İşte enflasyon beklentisi;
EYLÜL ENFLASYON BEKLENTİSİ/TAHMİNİ NE KADAR?
Ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,24 artış olacağı yönünde gerçekleşti. Foreks'in 17 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Eylül ayı ortalama tahmin %1,34 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin %19,55, ortalama %19,68 olarak gerçekleşti.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI
TÜİK verilerine göre, enflasyon oranları ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu. 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 31,34 arttı.