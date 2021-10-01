İş Bankası Maximum kredi kartı kullanıcıların gereksinimlerine göre değişik değişik alternatifler yayınlayan bir kredi kartıdır. Maximum kart müracaatı gerçekleştirmek istiyorsanız, İş Bankası Maximum Kart nedir üstünlükleri nelerdir, bunlara göz atalım. Hem yurt içerisinde hem de yurt dışında kullanabileceğiniz Maximum Kart'ınızla, alış veriş yaptıkça kartınızın içersinde Maxi puanlarınız, İş Bankası Maximum Kart Avantajları arasındadır. MAxşmum Kart'ınızı yurt dışında VISA, MasterCard, Discover ve Diner's Club amblemlerini görüldüğü her yerde kullanabilirsiniz. Eğer kartınızı yurt dışında kullanırsanız, hesap özetiniz tercih ettiğiniz tercih ettiğiniz döviz cinsinden tarafınıza iletilecektir.