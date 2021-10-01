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    • Ekonomi
    • 01.10.2021 18:33
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    • 01.10.2021 18:33
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    Bu kartı olanlar için resmen duyuruldu: Ekim ayı boyunca başvurana 200 TL verilecek!

    Bankalardan çeşitli kampanya haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda son açıklama İş Bankası tarafından geldi. 31 Ekim 2021 tarihine kadar İşCep’te yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” programı kapsamında İş Bankası müşterisi olarak İş Bankası kredi kartına başvurun, tek seferde yapacağınız ilk 200 TL ve üzeri alışverişinizde 200 TL MaxiPuan kazanma fırsatı verildi. Ayrıca bu kart teslim edilmeden de ödemelerde kullanabilirsiniz.

    Bu kartı olanlar için resmen duyuruldu: Ekim ayı boyunca başvurana 200 TL verilecek!

    İş Bankası Maximum kredi kartı kullanıcıların gereksinimlerine göre değişik değişik alternatifler yayınlayan bir kredi kartıdır. Maximum kart müracaatı gerçekleştirmek istiyorsanız, İş Bankası Maximum Kart nedir üstünlükleri nelerdir, bunlara göz atalım. Hem yurt içerisinde hem de yurt dışında kullanabileceğiniz Maximum Kart'ınızla, alış veriş yaptıkça kartınızın içersinde Maxi puanlarınız, İş Bankası Maximum Kart Avantajları arasındadır. MAxşmum Kart'ınızı yurt dışında VISA, MasterCard, Discover ve Diner's Club amblemlerini görüldüğü her yerde kullanabilirsiniz. Eğer kartınızı yurt dışında kullanırsanız, hesap özetiniz tercih ettiğiniz tercih ettiğiniz döviz cinsinden tarafınıza iletilecektir.

    Kampanya koşulları:

    • Kampanyadan 1 Mayıs-31 Ekim 2021 tarihleri arasında İşCep içinde yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" programı üzerinden İş Bankası müşterisi olan ve İş Bankası kredi kartı müracaatında tespit edilen müşteriler yararlanabilecektir.

    • Kampanya kapsamında 31 Ekim 2021 tarihine kadar müracaat oluşturulan İş Bankası kredi kartı ile tek seferde 200 TL ve üzeri alış veriş gerçekleştirilmesi halinde 200 TL MaxiPuan kazanılacaktır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    • Kampanya devresi içinde oluşturulan alış verişlerin iptal edilmesi ya da satın alınan ürünlerin iade edilmesi halinde yüklenen MaxiPuanlar geri alınacaktır.

    • Aidatsız kredi kartı müracaatları ve aidatsız İş Bankası kredi kartları ile oluşturulan işlemler kampanya kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

        Kampanyaya dâhil olmayan işlemler: Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak oluşturulan alış verişler, ürün iptal ve iade işlemleri kampanyaya dâhil değildir. Elektronik Ödeme Hizmetleri sitelerinden oluşturulan nakit, para yükleme ve aynısı nitelikli işlemler, vergi ödemeleri, fatura ödemeleri kampanya kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        Ödül kullanımı: Kampanya kriterlerine yerine getiren müşterilerimizin kazanmış oldukları MaxiPuanlar kriterlerin konumunu getirildiği ayı takip eden ayın ilk 15 günü içinde yüklenecektir. MaxiPuanlar yüklenildikleri tarih itibari ile 10 gün boyunca kullanılabilecek, kullanılmayan MaxiPuanlar alakalı zamanın sonucunda geri alınacaktır. Yükleme hemen kampanyaya dahil kartınızın açık ve kullanmak mümkün halde olması gerekiyor olup yükleme işlemlerinin tamamlanmasının akabinde SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.
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