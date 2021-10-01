İş Bankası Maximum kredi kartı kullanıcıların gereksinimlerine göre değişik değişik alternatifler yayınlayan bir kredi kartıdır. Maximum kart müracaatı gerçekleştirmek istiyorsanız, İş Bankası Maximum Kart nedir üstünlükleri nelerdir, bunlara göz atalım. Hem yurt içerisinde hem de yurt dışında kullanabileceğiniz Maximum Kart'ınızla, alış veriş yaptıkça kartınızın içersinde Maxi puanlarınız, İş Bankası Maximum Kart Avantajları arasındadır. MAxşmum Kart'ınızı yurt dışında VISA, MasterCard, Discover ve Diner's Club amblemlerini görüldüğü her yerde kullanabilirsiniz. Eğer kartınızı yurt dışında kullanırsanız, hesap özetiniz tercih ettiğiniz tercih ettiğiniz döviz cinsinden tarafınıza iletilecektir.
Kampanya koşulları:
• Kampanyadan 1 Mayıs-31 Ekim 2021 tarihleri arasında İşCep içinde yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" programı üzerinden İş Bankası müşterisi olan ve İş Bankası kredi kartı müracaatında tespit edilen müşteriler yararlanabilecektir.
• Kampanya kapsamında 31 Ekim 2021 tarihine kadar müracaat oluşturulan İş Bankası kredi kartı ile tek seferde 200 TL ve üzeri alış veriş gerçekleştirilmesi halinde 200 TL MaxiPuan kazanılacaktır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
• Kampanya devresi içinde oluşturulan alış verişlerin iptal edilmesi ya da satın alınan ürünlerin iade edilmesi halinde yüklenen MaxiPuanlar geri alınacaktır.
• Aidatsız kredi kartı müracaatları ve aidatsız İş Bankası kredi kartları ile oluşturulan işlemler kampanya kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.