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    • Ekonomi
    • 01.10.2021 10:58
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    • 01.10.2021 11:00
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    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler? Son gelişmeler…

    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı 3600 ek gösterge ile ilgili yaşanan gelişmelere çevrildi. Kamuda çalışan yüz binlerce polis, hemşire, öğretmen gibi memurları yakından ilgilendiren bu konu gündemden düşmüyor ve meclise ne zaman çıkacağı, kararın ne olacağı, maaş ve ikramiyeleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Peki 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler? Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan önemli açıklamalar geldi, işte detaylar…

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu ve vatandaşlar ekonomi gündeminde 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmelerin neler olduğunu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki kimlere verilecek, nasıl bir etki yapacak? İşte ayrıntılar...

    3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

    3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır.

    3600 EK GÖSTERGE NE İŞE YARAR?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir.

    Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

        3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Geçtiğimiz aylardan açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi.

        3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

        Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

        Törende konuşan Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.

        Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." diye konuştu.

        Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.
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        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler? Son gelişmeler…
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