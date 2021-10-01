3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler? Son gelişmeler…

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu ve vatandaşlar ekonomi gündeminde 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmelerin neler olduğunu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki kimlere verilecek, nasıl bir etki yapacak? İşte ayrıntılar...
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır.
3600 EK GÖSTERGE NE İŞE YARAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir.
Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.