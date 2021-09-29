Havada sanat galerisi (Ekonomi haberleri)

AIRBUS Corporate Jets (ACJ) ile dünyaca ünlü sanatçı Cyril Kongo, özel bir ACJ kabini tasarımına imza attı. Kongo, iş jetini, uçan bir çağdaş sanat galerisine dönüştürdü. Bir kısmı Cyril Kongo tarafından özel olarak elle boyanacak olan ana salonda, özenle seçilen markalı dokular ve kumaşları bir araya getirildi. Büyük gövdeden yararlanılarak 8 kişiye kadar hizmet veren masa düzeni mümkün kılındı. 73 metrekare zemin alanına sahip ACJ TwoTwenty, 19 yolcuya kadar 6 büyük VIP alan sunan tek iş jeti olacak. Jet, 10.500 km'ye kadar uçabilen kıtalararası bir menzile sahip olacak.



SİMİT SARAYI'NA YENİ ORTAK

Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Simit Sarayı'nın üretim şirketi DMR'nin yüzde 30'unu satın aldı. Yeni yatırımla birlikte değeri 960 milyon liraya ulaşan DMR, Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından sağlanacak yeni kaynakla ikinci bir fabrika kuracak, 400 kişilik istihdam oluşturulacak.







ESNAF SÜRE UZATIMI BEKLİYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, borçların yapılandırılmasına ilişkin başvurunun bu ay sonunda biteceğine dikkati çekerek, süre uzatımı istediklerini söyledi. Palandöken, şöyle konuştu: "Tüm esnafımızın yapılandırma imkanından faydalanabilmesi ve devletimizin alacaklarını tahsil edebilmesi için, yapılandırma başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı ve taksit ödemeleri 2022'de başlamalı. Esnafımız borçlarını ödemek istiyor, devletimizin de alacaklarını tahsil etmesi gerekiyor. Bunun mümkün olabilmesi için süre uzatımını esnafımız dört gözle bekliyor."







