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    • Ekonomi
    • 28.09.2021 14:21
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    • 28.09.2021 14:21
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    Bu para sadece kadınlara veriliyor: Başvuran 50.000 TL’yi alır! 6 ayı geçmeyecek

    Peş peşe açıklandı. Başvuran 50.000 TL’yi alır! Türkiye’de kadınlara yönelik desteklerden çoğu vatandaş habersiz. Fakat devletin ve özel kuruluşların bayanlara destek ödemeleri bulunuyor. Bu kapsamda Halkbank resmi internet sayfası üzerinden bildirimde bulundu. Kamu bankası doğrultusundan oluşturulan açıklamalarda kadın girişimcilere özel kredi verildiği bildirildi. Kredinden yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen bayan girişimciler 50 bin TL olarak faydalanabilirler.

    takvim.com.tr
    Bu para sadece kadınlara veriliyor: Başvuran 50.000 TL’yi alır!

    Türkiye'de kadınlara yönelik desteklerden çoğu vatandaş habersiz. Fakat devletin ve özel kuruluşların bayanlara destek ödemeleri bulunuyor. Bu kapsamda Halkbank resmi internet sayfası üzerinden bildirimde bulundu. Kamu bankası doğrultusundan oluşturulan açıklamalarda bayan girişimcilere özel kredi verildiği bildirildi. Kredinden yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen kadın girişimciler 50 bin TL olarak faydalanabilirler.

    Kadın Girişimci Kredisi

    Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları amacıyla "Önce Halk, Sonra Bankayız" anlayışıyla hareket eden Halkbank olarak Türkiye ekonomisine sunduğumuz desteğin kapsamını genişletiyoruz. İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş Kadın Girişimcilerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi suretiyle "Kadın Girişimci Kredi" paketini yaşama geçirdik.

    Kredi Özellikleri

    Azami kredi limiti, işini kurmuş bayan girişimciler amacıyla 100 bin TL, yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen bayan girişimciler amacıyla 50 bin TL'dir.

    Kredi vadesi; 6 ay anapara ödemesiz devre olmak üzere azami 36 aydır.

    Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır.

        Ödemesiz devre faizleri 3'er ayda bir tahsil edilecektir.

        Kredi vadesi süresince Kadın Girişimcilerden havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacaktır.

        Kadın Girişimcilere sahip olunan kredi limitleri kapsamında asgari 5 bin TL KMH ve asgari 5 bin TL Ticari Kredi Kartı (Paraf KOBİ Kart/Paraf Business

        Kart/Paraf Esnaf Kart) limiti tanımlanmaktadır.

        Kimler Faydalanabilir?

        Gerçek kişi şahıs işletmesi ya da payları toplamının en az %50'si müracaat tarihi itibarıyla bayanlara ait olan işletmeler.

        İş planında gösterilen projeyi gerçekleştirebilecek yürütme ve organizasyon becerisi sahip kadınlar.

        Sahibi/ortağı bulunduğu işletmenin yönetimine ve faaliyetine aktif olarak katılan kadınlar.

        Kadın Girişimcilere Verilen Kredinin Özelliği

        Kredi vadesi; 6 ay anapara ödemesiz devre olmak üzere azami 36 aydır.

        Kadın Girişimcilere sahip olunan kredi limitleri kapsamında asgari 5 bin TL KMH ve asgari 5 bin TL Ticari Kredi Kartı (Paraf KOBİ Kart/Paraf Business Kart/Paraf Esnaf Kart) limiti tanımlanmaktadır.

        Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır.

        Ödemesiz devre faizleri 3'er ayda bir tahsil edilecektir.

        Kredi vadesi süresince Kadın Girişimcilerden havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacaktır.
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        Haberler Ekonomi Bu para sadece kadınlara veriliyor: Başvuran 50.000 TL’yi alır! 6 ayı geçmeyecek
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