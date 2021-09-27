Sevinçten havalara uçuracak gelişme! 14 talep peş peşe belli oldu! Ocak ayında emekliye en az...

Emekliler yeni taleplerini sundu. Talepler arasında indirimli tatil, ek ödeme, avans gibi mühim konular gündeme gelecek. Emekliler ödeme artışlarıyla alakalı son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Zamlı ikramiye ve maaşlarını alan emekliler amacıyla talep edilen başlıklar arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Bu proses amacıylada birtakım talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini maddelerle sıraladı. Talepler yaşama geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak.
Emekliler isteklerini şu şekilde sıralıyor:.
-Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.
-Ek ödeme seviyesi artırılsın. Maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin ya da Asgari Geçim İndirimi ile eşitlensin.
-2000 senesi ve ardından emekli olanlar amacıyla da intibak düzenlemesi yapılsın. Memur emeklileri arasında da kurum kaynaklı emekli maaş farkı kapatılsın.
-Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de verilsin.
-Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.
-Emekli maaşı amacıyla yaşı bekleyenler sağlıktan bedava yararlansın.
-Yaşa bakılmaksızın bütün emeklilere toplu taşıma bedava olsun.
-Emeklilere indirimli tatil olanağı sunulsun.
-Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulaması, emekliler amacıyla de yaşama geçirilsin. 3 maaş avans olanağı sağlansın. Emekli zammı gelişmeleri takvim.com.tr olarak haber yaptık son dakika haberleri için tek adresiniz ise sayfamız