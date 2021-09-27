Sevinçten havalara uçuracak gelişme! 14 talep peş peşe belli oldu! Ocak ayında emekliye en az...

Emekliler isteklerini şu şekilde sıralıyor:.

-Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.

-Ek ödeme seviyesi artırılsın. Maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin ya da Asgari Geçim İndirimi ile eşitlensin.

-2000 senesi ve ardından emekli olanlar amacıyla da intibak düzenlemesi yapılsın. Memur emeklileri arasında da kurum kaynaklı emekli maaş farkı kapatılsın.

-Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de verilsin.