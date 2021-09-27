Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği gelişme! 2022 asgari ücreti net brüt ve AGİ kaç TL olacak? Kritik zam oranları...

2021 senesinin sonuna yaklaştığımız şu zamanlarda milyonlarca çalışan 2022 senesi asgari ücrete yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. 2021 senesi 1 günlük asgari ücret bekar AGİ dahil brüt 119,25 TL olarak hesaplanmakta. 20221 senesi amacıyla asgari ücret 21,56'lık artış yapıldı. 2021'de asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Peki 2022 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete 2022'de ne kadar zam yapılır? Asgari ücret net 2022 ne kadar olur? 2022'de asgari ücret brüt kaç para olur? soruları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmaya başlayacak olması nedeniyle bir hayli merak edilir oldu. Peki 2022 asgari ücret net ne kadar olur? Asgari ücret 2022 brüt tahmini ne kadar? AGİ 2022'de ne olur? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılır?