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    • Ekonomi
    • 27.09.2021 12:02
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    • 27.09.2021 12:02
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    Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği gelişme! 2022 asgari ücreti net brüt ve AGİ kaç TL olacak? Kritik zam oranları...

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 senesi çalışanlara verilebilecek asgari ücret tutarını açıklamıştı. Asgari ücret zammıyla eş güdümlü 2021 AGİ zammı da asgari ücret zam oranıyla eş güdümlü değişmişti. 2021 senesinde geçerli olacak asgari ücret, oluşturulan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Buna göre asgari ücret AG bekar amacıyla 268,31TL, asgari ücret AGİ evli eşi çalışmayan 321,98 TL olmuştu. Peki 2022 asgari ücreti net brüt ve AGİ kaç TL olacak?

    takvim.com.tr
    Kritik zam oranları... 2022 asgari ücreti net brüt ve AGİ kaç TL olacak?

    2021 senesinin sonuna yaklaştığımız şu zamanlarda milyonlarca çalışan 2022 senesi asgari ücrete yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. 2021 senesi 1 günlük asgari ücret bekar AGİ dahil brüt 119,25 TL olarak hesaplanmakta. 20221 senesi amacıyla asgari ücret 21,56'lık artış yapıldı. 2021'de asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Peki 2022 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete 2022'de ne kadar zam yapılır? Asgari ücret net 2022 ne kadar olur? 2022'de asgari ücret brüt kaç para olur? soruları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmaya başlayacak olması nedeniyle bir hayli merak edilir oldu. Peki 2022 asgari ücret net ne kadar olur? Asgari ücret 2022 brüt tahmini ne kadar? AGİ 2022'de ne olur? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılır?

    TAHMİNEN 2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?

    2022 asgari ücrete yapılacak zam oranları her sene bulunduğu gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenecek. Asgari ücreti belirleyecek 2022 senesi Tespit Komisyonunun ilk toplantısı şimdilik netleşmedi. Milyonlarca işçi ve işverenin yakından takip ettiği "Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret tahmini ne kadar olur? Asgari ücret 3500 olur mu?" soruların yanıtları merak hususu oldu. Asgari ücret zam haberlerini takvim.com.tr olarak haber yaptık son dakika haberleri için tek adresiniz ise sayfamız

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 NE KADAR?

    Asgari ücret 2022 zam seviyesi şimdilik belli değil. Asgari ücret zam seviyesi 2022 senesi amacıyla Aralık ayının son haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak. 2021 asgari ücret zam seviyesi yüzde 21.56 olmuştu. 2022 asgari ücret zam seviyesi da geride bıraktığımız sene olduğu gibi yüzde 20-22 arasında olması bekleniyor. Yani 2022 asgari ücret ön görüsü 3500-3700 TL arasında olması öngörü ediliyor.

        2021 AGİ tablosu

        Bekar 268,31TL

        Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

        Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

        Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

        Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışan 268,31 TL

        Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

        Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

        Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

        Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

        Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

        2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sendikaları ve İşveren Sendikaları arasında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu doğrultusundan 3 seans ile zam pazarlığı yapılıyor.

        Birinci seans işçi sendikalarının ev sahipliğinde, ikinci seans işveren sendikalarının ev sahipliğinde ve son seans ise bakanlığın ev sahipliğinde yapılırken en geç Aralık ayının son haftası içinde net asgari ücret zammı belirlenerek ilan edilmiş oluyor.


        2019 asgari ücret ve AGİ tablosu

        Bekârlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020,90 TL

        Evli ve eşi çalışmayanlar için asgari ücret: 1828,15 + (230.22) = 2058,37 TL

        Evli 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (259) = 2087,15 TL

        Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.78) = 2115,93 TL

        Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL

        Evli ve eşi çalışanlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020 TL

        Evli ve eşi çalışan 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (220.63) = 2048,78 TL

        Evli ve eşi çalışan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (249.41) = 2077,56 TL

        Evli ve eşi çalışan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.98) = 2116,13 TL

        Evli ve eşi çalışan 4 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (306.96) = 2135,11 TL

        Evli ve eşi çalışan 5 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL olarak belirlenmiştir.
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