Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sözleşmeli personele kadro müjdesi vererek, "Aynı masada sözleşmeli kadrolu ayrımına son vererek sözleşmeli arkadaşlarımızın da bu adli yılda kadroya geçeceği bir adli yıl olmasını ümit ediyoruz. Bunun için de çalışacağız" diye konuştu.

Edirne Adliyesinde görev yapan personelle öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Gül, adliye personellerine mali anlamda destekler verildiğini ve önemli neticeler elde edildiğini belirterek personelin daha iyi bir noktaya gelmesi için hükümet olarak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.