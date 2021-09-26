Konutta fiyat artacak (Ekonomi haberleri)

İnder Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat yapan ve gayrimenkul geliştiren firmaların, demir ve çimento başta olmak üzere hammadde maliyetlerindeki fahiş artışları bir miktar sübvanse etmesine rağmen, konut fiyatlarına yansıtmak durumunda kaldığını söyledi. Bu süreçte doğal olarak yeni konut fiyatlarının yüzde 20 ile 30 arasında artış gösterdiğini ifade eden Durbakayım, fiyat artışının süreceğini söyledi.

KAHVESEVERLER TT İLE BULUŞUYOR

Kahveseverlerin her sene heyecanla beklediği İstanbul Coffee Festival, bir yıllık aranın ardından bir kez daha İstanbullularla buluşuyor. Bu yıl Türk Telekom Prime ayrıcalıklarıyla kapılarını açacak olan festival, 7-10 Ekim'de KüçükÇiftlik Park İstanbul'da düzenlenecek. Yüzlerce markanın yer alacağı festival'de özel tadım ve ikramlar, barista gösterileri, konserler, atölyeler, seminerler ve çeşitli sanat etkinlikleri yer alacak. Festival, kahvenin birleştirici etkisini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

TAŞUCU CEY'İN

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) ihaleye çıkardığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu (Eski SEKA Kağıt Fabrikası) Limanı ihalesini Cey Group aldı. Cey Group, böylece Mersin Serbest Bölge Limanı ile birlikte Akdeniz'deki liman sayısını 2'ye çıkardı. Cey Group, Mersin'in Silifke İlçesi'ndeki Taşucu Limanı'nı (SEKA Limanı), en yüksek teklif olan 684 milyon TL bedeli verip kazandı.