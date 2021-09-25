Ve netleşti! Milyonlarca kişiye ikinci maaş müjdesi! Aylık 1.000 veriliyor! Çocuklarda buna dahil

ÇALIŞMA İMKANI DA VAR

Tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi de (BES) devreye girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor. Özellikle devlet katkıları sistemi cazip hale getirirken, 10 yıl gibi bir sürede emeklilik sunması da avantaj sağlıyor. Böylece çalışanlara hem sosyal güvenlik kurumundan hem de BES'ten olmak üzere çifte emeklilik fırsatı sunulmuş oluyor.

Öyle ki; 2000 ve sonrasında işe girmiş olanlar çalışırken BES'ten emekli olup, daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, dolayısıyla ikinci maaşlarına da kavuşacaklar.