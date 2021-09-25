Ve netleşti! Milyonlarca kişiye ikinci maaş müjdesi! Aylık 1.000 veriliyor! Çocuklarda buna dahil

Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşa ikinci maaş müjdesi. Emeklilikte alınacak maaş miktarını ikiye çıkarmak mümkün. Üstelik ikinci emeklilik sisteminde ise 10 sene ve 56 yaş yetiyor. Aylık 100 lira ya da 1000 lira ödeyerek 56 yaşında ikinci emekli maaşına hak kazanabilirsiniz. Peki Bireysel Emeklilik Sistemi'nin şartları nelerdir? BES'ten kimler faydalanıyor? Çift maaş alabilmek amacıyla ne gerçekleştirmek gerekir? İşte emeklilerin ve emekli olmak isteyenlerin merak ettiği bütün detaylar...
ÇALIŞMA İMKANI DA VAR
Tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi de (BES) devreye girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor. Özellikle devlet katkıları sistemi cazip hale getirirken, 10 yıl gibi bir sürede emeklilik sunması da avantaj sağlıyor. Böylece çalışanlara hem sosyal güvenlik kurumundan hem de BES'ten olmak üzere çifte emeklilik fırsatı sunulmuş oluyor.
Öyle ki; 2000 ve sonrasında işe girmiş olanlar çalışırken BES'ten emekli olup, daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, dolayısıyla ikinci maaşlarına da kavuşacaklar.
Üstelik emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak. BES'ten emeklilik için veya toplu para için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak yeterli oluyor. BES'te katkı payını belirlemek sizin elinizde. Ayda 100 lira da ödeyebilirsiniz, bin lira da.
Ödemeleriniz arttıkça birikimleriniz de yükselecek. Üstelik siz ne kadar para yatırırsanız, bunun yüzde 25'i kadarı da devlet tarafından ödeniyor. Bu fonlar sayesinde paranız sistemde nemalanmış da oluyor.