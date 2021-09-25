Sıfır otomobil alacaklar dikkat! 2021 yılı Skoda Octavia, Ford Focus, Volkswagen Polo ve Fiat 500 X 30.000 TL indirim uygun faiz oranları

2021 yılı Skoda Octavia

SKODA resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 2021 model Octavia otomobil 100.000 TL kredi tutarı amacıyla 12 ay, %0,99 faiz kampanyasını duyurdu. SKODA kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşları yetki sahibi satıcılarına bekliyor.

Skoda Octavia, 110 PS güç ve 200 nm tork üreten 3 silindirli 1.0 TSI e-TEC (Mild Hybrid) turbo benzinli ve 150 PS güç ve 250 Nm tork üreten 4 silindirli 1.5 TSI e-TEC (Mild Hybrid) turbo benzinli motor seçenekleriyle satılmaktadır. Her iki versiyonda da DSG şanzıman kullanılmıştır.

Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC' in maksimum hızı 208 km/s ve 0-100 km hızlanması ise 10.5 saniye, Skoda Octavia 1.5 TSI e-TEC' in maksimum hızı 230 km/s ve 0-100 km hızlanması ise 8.5 saniyedir.

Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite Benzin Otomatik 351.000

Skoda Octavia 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Elite Benzin Otomatik 378.900

Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Premium Benzin Otomatik 374.600

Skoda Octavia 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Premium Benzin Otomatik 402.400

Skoda Octavia 1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Combi Scout 469.800