3 ay geri ödemesiz olarak anında alabilirsiniz! Vakıfbank’tan 125.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası

Başvurular Mobil'de

Vakıfbank İhtiyaç Kredisine başvuru yapmak son derece basit. Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz. Bunların yanı sıra mobil bankacılık üzerinden de başvurabileceğiniz gibi doğrudan şubeye de gidebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için bu adrese '' https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2675&Exc=4216 '' gidebilirsiniz.