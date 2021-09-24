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    • Ekonomi
    • 24.09.2021 11:37
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    • 24.09.2021 11:38
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    Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat! 2021 Fiat Agea, Renault Clio ve Dacıa Duster kampanyalarında son günler

    Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla Fiat, Renault ve Dacia kampanyası detayları araştırılıyor. Bu anlamda DACIA Duster Confort yeni lansmana özel 199.000 TL indirim kampanyasını duyurdu. DACIA Yeni Duster Comfort model vasıta alabilmek isteyenler amacıyla kampanyasını sundu. DACIA resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Dacia markasının kampanyaları 30.09.2021 tarihine kadar geçerli. ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Hangi modellerde indirim oldu? ÖTV indirimi sıfır araç fiyatlarına nasıl yansıdı?

    takvim.com.tr
    2021 Fiat Agea, Renault Clio ve Dacıa Duster kampanyalarında son günler

    Yeni ÖTV düzenlemesiyle eş güdümlü sıfır vasıta fiyatları merak edilmeye başlandı. ÖTV indirimi ardından sıfır vasıta fiyatları ne kadar oldu? Hangi modellerde indirim oldu? ÖTV indirimi sıfır vasıta fiyatlarına nasıl yansıdı? Renault modelleri ÖTV indirimli fiyatlarını alçakta bulabilirsiniz. ÖTV indirimi Reanult Clio modellerine yansımıştır. Öte yandan yeni Duster, Lansmana özel 199.000 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor. İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki lansmana özel 2021 model senesi Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 otomobilin, perakende satın alımında oluşturulan 199.000 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

    DACIA resmi internet sitesinde oluşturulan duyuruya göre;

    Yeni Duster, Lansmana özel 199.000 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor. İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki lansmana özel 2021 model senesi Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 otomobilin, perakende satın alımında oluşturulan 199.000 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

    Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2'in ortalama CO2 salımı 143 g/km; yakıt kullanımı 6,4 lt/100 km aralığındadır. Model üstünde gösterilen aksesuarlar değişiklik gösterebilir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    Ayrıntılı Bilgi DACIA Yetki sahibi Satıcılarında

    Kampanya, stoklarla sınırlı ve 30.09.2021 tarihine kadar katılımcı yetki sahibi satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını gizli tutar. Ayrıntılı bilgi Dacia Yetki sahibi Satıcılarında.

    Yeni Duster

    Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 164.900

    Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 176.500

    Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 202.000

    Dacia Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 211.900

        FİAT AGEA CROSS EYLÜL AYI OTOMOBİL FİYATLARI

        Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 184.900

        Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP 211.900

        Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 221.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 193.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP 220.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 230.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP 250.300

        Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 207.900

        Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 234.300

        Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 258.600

        FİAT AGEA SEDAN EYLÜL AYI OTOMOBİL FİYATLARI

        Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 154.600

        Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 205.900

        Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 231.900

        Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 177.900

        Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 204.900

        Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 214.900

        Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 285.900 238.600 238.600

        Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 191.900 191.900 191.900

        Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 218.900 218.900 218.900

        Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 228.900 228.900 228.900

        Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 295.900 246.900 246.900

        2021 EYLÜL RENAULT CLİO OTOMOBİL FİYATLARI

        2021 model Renault Yeni Clio, 65 bg güç ve 95 Nm tork üreten 3 silindirli atmosferik 1.0 SCe ve 90 bg güç ve 160 Nm tork üreten 3 silindir turbo benzinli 1.0 TCe motor seçenekleriyle satılmaktadır. 1.0 TCe motorun benzin/LPG'li versiyonu da bulunmakta ve LPG de 100 bg güç ve 170 Nm tork üretmektedir.

        Renault Yeni Clio 1.0 SCe'de5 ileri manuel, Renault Yeni Clio 1.0 TCe'de ise 6 ileri manuel ve X-Tronic şanzıman kullanılmaktadır.

        Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel 169.900

        Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 bg Benzin Manuel 184.900

        Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 200.000

        Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 210.900

        Renault İcon Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 231.600
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        Haberler Ekonomi Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat! 2021 Fiat Agea, Renault Clio ve Dacıa Duster kampanyalarında son günler
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