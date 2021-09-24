Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat! 2021 Fiat Agea, Renault Clio ve Dacıa Duster kampanyalarında son günler

Yeni ÖTV düzenlemesiyle eş güdümlü sıfır vasıta fiyatları merak edilmeye başlandı. ÖTV indirimi ardından sıfır vasıta fiyatları ne kadar oldu? Hangi modellerde indirim oldu? ÖTV indirimi sıfır vasıta fiyatlarına nasıl yansıdı? Renault modelleri ÖTV indirimli fiyatlarını alçakta bulabilirsiniz. ÖTV indirimi Reanult Clio modellerine yansımıştır. Öte yandan yeni Duster, Lansmana özel 199.000 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor. İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki lansmana özel 2021 model senesi Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 otomobilin, perakende satın alımında oluşturulan 199.000 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.